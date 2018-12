Seijas cree que la visita de Busquets a Romeva y Junqueras compromete a Baleares

Actualizado 30/11/2018 17:47:02 CET

MENORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas ha criticado este viernes que la visita a la cárcel de la vicepresidenta del Govern y coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva compromete a Baleares.

"No entiendo como un cargo ejecutivo de tal relevancia, no solo de gestión sino de representación, acude a esta visita, tomando claro partido, convirtiéndose en la vicepresidenta de los simpatizantes del independentismo y no de todos los ciudadanos de Baleares", ha dicho.

Seijas ha apuntado también este gesto de MÉS per Mallorca "desafía al PSOE y demuestra que el Ejecutivo autonómico no está unido".

Así, ha señalado que "como política de izquierdas, no estoy a favor de la judicialización de la política, y puedo entender cualquier gesto de solidaridad entre correligionarios, pero lo que no puede ser es que la vicepresidenta de una autonomía haga estas visitas olvidando que lo primero es conseguir el REB y, por tanto, aprobar los Presupuestos Generales del Estado".