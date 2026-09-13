Los seis miembros de una banda dedicada al tráfico de cocaína y heroína en Palma se enfrentan a 39 años de cárcel

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (10.45 horas) la vista previa del juicio contra seis personas acusadas de integrar una banda dedicada al tráfico de cocaína, heroína y cannabis en Palma.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 39 años de prisión --seis años y medio cada uno-- como supuestos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Los acusados, según expone el fiscal en su escrito de acusación, empleaban un local situado en los bajos de un edificio de Palma como almacén y punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando la Policía Nacional entró en el establecimiento trataron de deshacerse de las sustancias, principalmente cocaína, heroína y cannabis, por un aparato sanitario. Todas las drogas incautadas estaban valoradas en 96.648 euros. Los agentes también intervinieron 13.495 euros, 46 dólares y 81.400 nairas nigerianas en efectivo.