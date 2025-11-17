Semana de inestabilidad en Baleares: la Aemet avisa de chubascos, viento y nieve

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la tercera semana de noviembre esté marcada por la inestabilidad, debido a la llegada de un temporal que en los próximos días podría dejar chubascos con tormenta, frío, viento y nieve en Baleares.

Así lo ha avanzado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, este lunes, en declaraciones a Europa Press, quien ha compartido que la previsión para este lunes es de intervalos nubosos con chubascos ocasionales, que a partir del mediodía en Mallorca y Menorca pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, se espera que esta jornada las máximas se sitúen entre los 16ºC y 19ºC, ligeramente por debajo de los valores normales para esta época del año (19ºC).

Mientras, el viento soplará de flojo a moderado de componente oeste girando por la tarde a componente norte.

También el martes, ha continuado la delegada de la Aemet en Baleares, se prevé que continúen los intervalos nubosos con chubascos ocasionales, que durante la madrugada y la mañana pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas seguirán en descenso este martes, alcanzándose las mínimas al final del día. Y, el viento soplará flojo a moderado de componente norte, con algún intervalo de fuerte en Menorca, girando a este por la tarde en las Pitiusas.

El lunes y el martes hay previsión de avisos amarillos por riesgo de lluvias en Mallorca, ante la posibilidad de que se registren acumulados en una hora de hasta 20 l/m2. El martes, se activará además en la costa del norte y nordeste de Mallorca aviso por riesgo de fenómenos costeros, por olas de hasta tres metros del norte.

El aviso por lluvias se extenderá el lunes tarde a Menorca, donde el martes se activará aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros, ante la previsión de viento del norte de 40 a 55 km/h --fuerza seis a siete-- con olas de tres a cuatro metros.

El miércoles, se espera una nueva jornada de intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional aunque, en general, de carácter débil. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Y, el viento soplará flojo de componente oeste.

A partir del jueves, según la delegada de la Aemet en Baleares, será cuando el temporal empezará a dejarse sentirse ya con más fuerza, debido a la entrada de una masa de frío polar ártico. De este modo, el cielo amanecerá nuboso tendiendo a cubierto con precipitaciones, más probables e intensas a partir de la tarde, y que pueden ser en forma de granizo. Cota de nieve bajando a 900 metros.

Durante el día, las temperaturas irán en descenso, con máximas que rondarán entre los 15ºC y 18ºC, valores ya por debajo de lo normal para el otoño, alcanzándose las mínimas al final de la jornada.

El viernes será asimismo un día desapacible, en palabras de la delegada de la Aemet en Baleares, debido a la previsión de lluvias fuertes o muy fuertes, cota de nieve bajando a los 600 metros y temperaturas máximas que se quedarán entre los 11ºC y 13ºC, más propios del invierno que de esta época del año. Además, este viernes el viento soplará del norte, con intervalos de fuerte, y rachas que pueden alcanzar entre los 70 y los 90 km/h.

Finalmente, la delegada de la Aemet en Baleares ha apuntado que se prevé que el temporal vaya amainando a partir del sábado, cuando se espera que vayan abriéndose claros en los cielos y las temperaturas remontando hasta recuperar valores propios del otoño. En todo caso, aún quedan días y habrá que estar pendientes de los modelos.