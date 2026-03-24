La Semana Santa de Sineu incorpora el Joc de Ministrils a la procesión del Viernes Santo

Presentación del programa de actos de la Semana Santa 2026 de Sineu. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Sineu incorporará el Joc de Ministrils del Consell de Mallorca a la procesión del Viernes Santo dentro de su programación de 2026.

Según ha informado este martes el Consell en un comunicado, la agrupación musical tiene como objetivo aportar un valor patrimonial singular y reforzar el carácter histórico y ceremonial del acto, en un programa que combina actos religiosos y musicales.

La programación comenzarán el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas en la iglesia parroquial con el pregón, que correrá a cargo del director de la Filarmónica Porrerenca, Joan Ramon Xamena Vidal, que a continuación ofrecerá un concierto de la formación, mientras se proyecta el documental de la Semana Santa de Sineu de 1987.

El sábado 28 de marzo en la iglesia tendrá lugar a las 20.00 horas el concierto del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB), que interpretará 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz', del compositor Joseph Haydn. La entrada será libre hasta completar aforo.

El día 3 de abril tendrá lugar la procesión del Viernes Santo, programada a las 22.30 horas, y contará con la participación de las bandas de música de Montuïri, Porreres, Algaida y Sineu, que acompañarán a las cofradías por las calles del municipio.

Por último, en la plaza de la iglesia se proyectará la imagen de la Virgen de la Soledad al tiempo que sonará una interpretación del 'Ave Maria' del compositor Franz Schubert, a cargo del barítono Gabriel Mas Salom y el violinista Marc Bauzà.

Por su parte, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que la incorporación del espectáculo del Joc de Ministrils en la Semana Santa de Sineu, con sus 15 integrantes originales, simboliza "la voluntad de la institución de acercar el patrimonio vivo a la ciudadanía y a los municipios".