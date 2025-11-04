El senador de Ibiza y Formentera agradece la "rapidez y eficacia" del Ministerio de Economía en la tramitación de ayudas

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal en el Senado, Juanjo Ferrer, durante una sesión plenaria en el Senado. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador de Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer ha agradecido la "rapidez y eficacia" del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Consorcio de Compensación de Seguros en la tramitación de ayudas por las inundaciones sufridas en septiembre y octubre en las Pitiusas.

El parlamentario se ha pronunciado con estas palabras durante el pleno del Senado en el que ha intervenido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Aún así, Ferrer ha insistido que la prioridad es que las personas y los negocios afectados puedan recibir "lo antes posible las indemnizaciones que les permitan hacer frente a la situación", según ha explicado la coalición Eivissa i Formentera al Senat, a la que pertenece Ferrer.

Ferrer ha recordado que la isla de Ibiza ha sufrido "graves inundaciones" que han dejado "centenares de afectados", con negocios que han registrado pérdidas "muy importantes" y "viviendas completamente anegadas".

De hecho, ha señalado que todavía hay personas que "no han podido volver a su casa" después de que el agua haya llegado a más de "medio metro de altura" y haya causado daños materiales "graves", mientras que centenares de vehículos han quedado "inutilizados".

Asimismo, el senador ha agradecido la "rápida y eficiente" actuación de los servicios de emergencia, que ha permitido evitar víctimas mortales y ha destacado su dedicación desde el primer momento.