Sencelles renovará su planeamiento urbanístico después de 30 años gracias a un convenio con el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, han firmado este lunes un convenio de colaboración entre las dos instituciones para hacer un nuevo planeamiento urbanístico general en este municipio.

Según ha indicado la institución insular en un comunicado, se prevé que la redacción del convenio dure un mínimo de cuatro años. El documento establecerá una colaboración entre ambas administraciones que se alargará como máximo cinco años con posibilidad de prórroga si el convenio ya está en tramitación.

Los técnicos del Servicio de Planeamiento del Consell se harán cargo del asesoramiento, la asistencia técnica y jurídica durante la redacción del documento que no tendrá coste para el consistorio.

El acuerdo se enmarca en el nuevo programa de colaboración del Consell, aprobado en febrero, en el que se da la oportunidad de renovar planeamientos urbanísticos a pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Se trata de localidades con planeamientos obsoletos, que no se adaptan a la legislación vigente o donde directamente no hay ningún instrumento de ordenación.

"Este convenio, y otros que firmaremos en los próximos meses, refleja el compromiso del Consell de Mallorca para ayudar a los municipios a adaptarse a los retos actuales, como las modificaciones del Plan Territorial de Mallorca, la Ley de urbanismo de Baleares (LUIB) o la Ley de cambio Climático. El objetivo final es dotar a los pueblos de Mallorca, como Sencelles, de un instrumento urbanístico moderno que responda a las necesidades actuales de sus habitantes y garantice un crecimiento ordenado y sostenible", ha explicado al presidente Galmés.

El convenio firmado este lunes es una gran paso para Sencelles, ya que su planeamiento es antiguo y no se ha renovado durante los últimos 30 años.

Además, el pueblo ha experimentado un crecimiento exponencial de su población en las últimas décadas. Por tanto es necesario revisar su planeamiento general.

De esta manera el Consell se adapta a las necesidades actuales del municipio. Este programa de colaboración también permitirá renovar los planeamientos de otros pueblos, como Bunyola, que firmará el convenio con la institución insular durante los próximos meses.

En el acto, también estaban presentes el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la directora insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau.

16,3 MILLONES DE EUROS A SENCELLES

El Consell de Mallorca ha otorgado al municipio de Sencelles un total de 16,3 millones de euros, una cifra récord que servirá para desarrollar diversas inversiones, obras y mejora de servicios en la presente legislatura.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han realizado este lunes una visita institucional al municipio, dentro de la ronda de encuentros que están realizando a los 53 ayuntamientos de la isla.

Durante el encuentro, han mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, Joan Carles Verd, y el resto de corporación municipal, y han repasado las diversas subvenciones e inversiones que la institución insular ha otorgado al Ayuntamiento.

En concreto, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha concedido a Sencelles un importe total de 960.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios (POS), y otros 160.000 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) para 2024-2025.

Asimismo, el municipio ha recibido otros 317.000 euros del Convenio del ciclo del agua correspondientes a 2024, a lo que se añaden 6.000 euros de la convocatoria de subvenciones destinada a los ayuntamientos para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y otros 6.750 euros para el arreglo y adecuación de caminos municipales.

A ello hay que sumar 1,3 millones de euros procedentes del departamento de Servicios Sociales; otros 216.000 euros de Patrimonio y Cultura; 16.000 euros en materia de Juventud; 12.000 en restauración y difusión del patrimonio cultural del municipio y cerca de 244.000 euros de subvención para instalaciones deportivas.

Desde el Departamento de Carreteras y Territorio se destinan un total de 13 millones de euros; 3 millones para un vial cívico Sencelles-Biniali-Santa María (que está en fase de redacción) y otros 10 millones de euros para la rotonda de circunvalación de Sencelles, cuyo proyecto está en fase de estudio.