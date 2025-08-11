El servicio de atención a víctimas de violencia machista del IbDona se refuerza ante el incremento de casos en verano

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández., y la directora del IBDona, Cati Salom - EUROPA PRESS

Reciben más de 2.000 llamadas en la primera mitad del año

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Balear de la Dona (IBDona) ha reforzado el Servicio 24 Horas de atención a las víctimas de la violencia machista con tres técnicas más --una en Mallorca, otra en Menorca y otra en Ibiza y Formentera-- entre los meses de junio y septiembre, ante el repunte de casos registrado en verano.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha precisado en rueda de prensa que en el primer semestre de 2025 el Servicio 24 Horas ha recibido 2.007 llamadas relacionadas con casos de violencia y ha realizado 227 acompañamientos, la mayoría jurídicos. Ha vinculado el incremento a "la mejora del servicio y a la mayor accesibilidad del número gratuito".

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha detallado que el servicio, que atiende a mujeres en situación de violencia de género o riesgo durante todo el año, pasó en 2024 de 10 a 16 técnicas y ahora suma este refuerzo estival. "Garantizar la seguridad de estas mujeres es primordial y, si ya hay evidencias de un repunte, lo que debemos dar como Govern son soluciones", ha indicado.