El Servicio de Oncología del Hospital Mateu Orfila aumenta su actividad un 13,8%

MENORCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oncología del Hospital Mateu Orfila ha aumentado su actividad un 13,8 por ciento entre enero y hasta mediados de este mes de septiembre, según ha informado este viernes el Área de Salud de Menorca.

En concreto, en este periodo se han atendido 9.467 consultas, 1.000 más que en el mismo periodo del año pasado, en que se visitó a 8.318 personas. No obstante, han remarcado que del total de la actividad de este año, 279 consultas corresponden a primeras visitas y 9.188 a visitas sucesivas de seguimiento.

Por otro lado, el Hospital Mateu Orfila ha incrementado los espacios dedicados a la atención de los enfermos oncológicos con la habilitación de una sala nueva en la zona del Hospital de Día, según han explicado desde el Área de Salud de Menorca.

Con esta actuación, el Servicio de Oncología pasa de tener cinco consultas a tener seis, lo que permite que todos los profesionales del equipo dispongan de un despacho propio, los cuatro oncólogos, la enfermera referente de los pacientes y la psicooncóloga.

En concreto, la nueva consulta la ocupa la psicooncóloga para poder concentrar en un mismo espacio su actividad de atención asistencial individual y grupal. Actualmente, a lo largo del año, se llevan a cabo talleres presenciales dirigidos a mujeres que están en tratamiento por cáncer de mama y a pacientes que conviven con una enfermedad oncológica avanzada.

También se imparte un taller dirigido a personas que deben aprender a convivir con una ostomía, que se realiza conjuntamente con una enfermera referente de la Guía BPSO de buenas prácticas para el abordaje y cuidado de los pacientes que se han sometido a este tipo de operación. Se trata de grupos abiertos a los pacientes oncológicos que quieran compartir sus vivencias y experiencias en un entorno íntimo y en grupos reducidos de un máximo de ocho personas.

La oferta de sesiones grupales se completa con un taller de 90 minutos en línea de mindfulness. Este taller, que cuenta con una veintena de participantes, puede seguirse desde casa cada jueves, entre los meses de octubre y mayo.

Además del equipo de profesionales propio, el Servicio también cuenta con una nutricionista y un psicooncólogo gracias a los acuerdos entre el Área de Salud de Menorca y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (IdISBa) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), respectivamente. La nutricionista atiende a los pacientes oncológicos dos días a la semana en el Hospital Mateu Orfila y un día en el Centro de Salud Canal Salat, mientras que el psicooncólogo de refuerzo pasa consulta los lunes por la mañana en Maó y los martes en Ciutadella.