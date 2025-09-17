El Servicio de Salud celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente iniciando una campaña dirigida a los sanitarios

Archivo - Imagen de archivo de un médico y su paciente - MIRANZA - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud celebra este miércoles el Día Mundial de Paciente e impulsa una campaña dirigida a los profesionales sanitarios sobre los sistemas de notificación para mejorar la calidad asistencial.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, de esta manera, el Servicio de Salud de Baleares se une a la jornada organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y este año promociona una campaña sobre la seguridad de los pacientes dirigida a los profesionales de la salud.

Para ello, se han publicado diversos videos sobre la importancia de los sistemas de notificación, gestión y aprendizaje con el objetivo de seguir mejorando la calidad asistencial y avanzar hacia un sistema sanitario más fiable y comprometido.

Con esta iniciativa, el IBSalut reafirma su compromiso con la atención sanitaria de calidad teniendo en cuenta la notificación como herramienta que no busca señalar errores sino fomentar que los profesionales puedan comunicar situaciones que vulneren la seguridad de los pacientes.