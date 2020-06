El Servicio de vigilancia de posidonia inicia su cuarta campaña con el fin de consolidar la concienciación ciudadana

El operativo contará con 14 robots submarinos adquiridos por Red Eléctrica y cedidos al Govern a través de un acuerdo de colaboración

El Servicio de vigilancia de la posidonia, cuya nueva campaña ha sido presentada por el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, en Calvià, se ha iniciado con el fin de consolidar la conciencia ciudadana desarrollada.

Según ha informado Conselleria este lunes en una nota de prensa, el conseller Mir ha presentado la nueva campaña en un acto celebrado en Calvià, como reconocimiento a que este ayuntamiento haya sido el primero en completar un Plan de actuación en las playas adaptado al Decreto de protección de la posidonia, avalado por la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad.

En esta línea, el conseller ha querido agradecer el compromiso del municipio y ha destacado que ya hay otros consistorios trabajando en ello en colaboración con la conselleria, "muestra clara y fehaciente del consenso prácticamente unánime alrededor de la necesidad de garantizar la conservación de la posidonia", ha afirmado.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde del municipio de Calvià, Alfonso Rodríguez, el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Rafel Sedano, y el delegado de Red Eléctrica de España (REE) en Baleares, Eduardo Maynau.

Por su parte, Rodríguez Badal ha agradecido que la presentación se haya hecho en Calvià donde se están llevando a cabo distintos planes y actuaciones para preservar el litoral y, concretamente, con el fin de la protección de la posidonia.

Así, se ha referido al sistema de retirada y reutilización de la posidonia seca que realizan de forma coordinada los departamentos de Litoral, Medio Ambiente y Calvià 2000, que, por un lado, se destina al abono en fincas agrícolas y, por otro, se almacena para devolverla a las playas durante el invierno para prevenir posibles daños por temporales. También se ha referido al proyecto que consiste en alejar el balizamiento de las playas y los anclajes ecológicos en los que se está trabajando.

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POSIDONIA

En cuanto al Servicio de vigilancia de la posidonia, Conselleria ha explicado que este año, se mantendrá el número de embarcaciones, 15, que integran el operativo así como su distribución por islas, es decir, cinco en Mallorca, cinco en Formentera, tres en Ibiza y dos en Menorca. El operativo se ha iniciado este mismo lunes y finalizará el próximo 30 de septiembre.

Además, ha añadido, contará con el apoyo de embarcaciones de las Reservas Marinas, Espacios Naturales Protegidos, la Guardia Civil y los Agentes de Medio Ambiente (AMA) que, este año, ya contarán con dos embarcaciones propias para controlar los fondeos.

También, ha indicado, recibirá el apoyo de la Central de Incendios Forestales (CCIF) y técnicos del Ibanat. Las actuaciones de control irán a cargo de la benemérita y los AMA.

NOVEDADES DEL SERVICIO

Con todo, la novedad este año, ha comunicado, es que el servicio contará con el apoyo de 14 unidades ROV sumergibles adquiridas por Red Eléctrica y cedidas a la Conselleria gracias a un convenio de colaboración a través del cual la compañía eléctrica aporta 20.000 euros anuales para la preservación de la fanerógama marina.

En este sentido, Mir ha agradecido el compromiso de la compañía y ha explicado que los aparatos --robots submarinos no tripulados, conectados a una embarcación en superficie mediante un cable-- no solo servirán para controlar los fondeos con mayor precisión si no que se utilizarán en tareas de control de la biodiversidad --por ejemplo, censos de especies protegidas-- o de revisión del estado de los distintos hábitats marinos así como posibles fugas de emisarios.

Por su parte, Maynau ha explicado que "la colaboración de Red Eléctrica pone de manifiesto la apuesta de la compañía por el desarrollo sostenible y el fomento y la diversidad biológica a través de su política ambiental y dentro del Compromiso de Sostenibilidad 2030".

Finalmente, Mir ha explicado, otra de las novedades, relacionada con la necesidad de adoptar medidas de seguridad para contener los contagios de COVID-19, es que los informadores del Servicio no repartirán folletos informativos en las embarcaciones sino que distribuirán la información a través de códigos QR.

EL SERVICIO FINALIZÓ LA TEMPORADA PASADA CON 121.245 ACTUACIONES

Asimismo, respecto al transcurso del servicio de vigilancia de la posidonia, la Conselleria ha dado a conocer que finalizó la temporada pasada con 121.245 actuaciones realizadas.

Del total de actuaciones, ha detallado, 16.430 correspondieron a las embarcaciones informadas por el servicio; mientras, 10.104 a las asesoradas, es decir, aquellas las cuales, por voluntad propia, se pusieron en contacto para pedir sobre la idoneidad de la ubicación donde pensaban fondear; y 86.207 a las actuaciones de comprobación del fondeo, de las cuales 8.504 requirieron la reubicación de la embarcación.