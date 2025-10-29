Ses Salines acogerá el domingo 16 de noviembre la segunda Fira de la Gent Gran del Consell

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ses Salines acogerá la segunda Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca el domingo 16 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, y reunirá centenares de personas mayores en una jornada con actividades, bailes, talleres y una clausura musical sorpresa.

Según ha informado el Consell en un comunicado, el año pasado, la primera edición reunió más de 2.500 personas de toda la isla. Este año apuestan por una programación más completa, pensada para fomentar la convivencia, la salud y el bienestar de las personas mayores.

Durante la presentación, junto al alcalde de ses Salines, Guillem Mas, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que es su "obligación" crear espacios donde las personas mayores puedan "disfrutar y sentirse protagonistas".

La feria ofrecerá actividades en distintos espacios del municipio y, así, por ejemplo, en la iglesia de Sant Bartomeu habrá actuaciones de corales mientras que en la plaza de Sant Bartomeu, teatro.

También habrá talleres participativos sobre salud y bienestar en el Ayuntamiento y los estands de la feria con manualidades realizadas por las asociaciones estarán en la calle Batle Andreu Burguera. En la iglesia Vella habrá conferencias con profesionales de diferentes ámbitos, y en la plaza Major, la clausura festiva con una actuación musical sorpresa.

El programa incluirá baile en línea, baile de salón, ball de bot, sevillanas, yoga, pilates y danzas del mundo, además de demostraciones prácticas de reanimación y primeros auxilios. También participarán servicios y profesionales que contribuirán a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores.

Las conferencias abordarán temas muy prácticos para la vida diaria de las personas mayores, como la alimentación saludable, actividad física adaptada o prevención de riesgos en el hogar.

Este año también se entregarán reconocimientos a entidades y personas que trabajan por la gente mayor de Mallorca para visibilizar y agradecer su dedicación y compromiso. Además, las asociaciones de personas mayores ya pueden inscribirse en las actividades de la feria para participar activamente y disfrutar de la jornada.

Fuster ha concluido que esta feria busca ofrecer una jornada pensada exclusivamente para que las personas mayores encuentren un espacio donde "se muevan, bailen y disfruten"

La institución insular ha puesto a disposición de las federaciones y asociaciones autobuses para facilitar el desplazamiento desde los centros hasta la feria.