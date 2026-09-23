SFM habilita servicios nocturnos y trenes de refuerzo con motivo de las Festes des Vermar de Binissalem

Archivo - Trenes SFM - CAIB - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado 21 trenes especiales con motivo de las Festes des Vermar de Binissalem para facilitar los desplazamientos en transporte público y ofrecer una alternativa segura, cómoda y sostenible para asistir a esta celebración.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el servicio se reforzará durante la tarde-noche del viernes 25 de septiembre y la madrugada del viernes al sábado, con circulaciones en ambos sentidos que se sumarán a la oferta habitual.

Desde Palma, el viernes tarde-noche habrá tres trenes adicionales con salida de la estación Intermodal y destino Inca a las 20.05, 20.25 y 20.45 horas. Durante la madrugada, partirán cinco servicios hacia Inca a las 00.15, 00.30, 01.10, 01.40 h y 03.05 horas; uno hacia Manacor, a las 02.00 horas, y otro hacia Sa Pobla, a las 02.30 horas.

En dirección a Palma, para la tarde-noche se han programado tres trenes especiales desde Inca, a las 20.50, 21.10 y 21.30 horas. Durante la madrugada, habrá cinco más desde Inca, a las 00.55, 01.10, 01.50, 02.20 y 03.50 horas; uno desde Manacor, a las 03.20 horas, y uno desde Sa Pobla, a las 03.45 horas.

Además, se ha habilitado un servicio especial que saldrá de la estación de Binissalem a las 00.10 horas y llegará a la estación Intermodal a las 00.41 horas.

Todas estas circulaciones efectuarán parada en Binissalem y en las estaciones intermedias correspondientes entre el origen y el destino.