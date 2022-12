Siete establecimientos de Sa Pobla se adhieren al proyecto 'Emblemáticos baleares'

PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sa Pobla se ha adherido al proyecto 'Emblemáticos baleares' con un total de siete comercios catalogados, para proteger el tejido comercial tradicional.

El programa está impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través de la Dirección general de Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial.

Según ha detallado el departamento que dirige Juan Pedro Yllanes en una nota de prensa, los comercios de Sa Pobla catalogados son Antic Forn Cas Cero (emblemático), Ferreteria Campins (con historia), Ferreteria Can Comas (con historia), Forn Can Felip (arraigado), Forn Can Paco (arraigado), Joieria Fill d'en Jaume Segura (arraigado con historia) y Tenda Cas Cotxer (emblemático).

El proyecto nació, han recordado, de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

Una de las finalidades de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

A pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Son los ayuntamientos los que identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual del IDI que establece las diferentes categorías.

De este modo, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

La plataforma a través de la cual se da a conocer el proyecto es la web www.emblematicsbalears.es, que crece a medida que se incorporen al proyecto más municipios.

Actualmente, hay 21 municipios de todas las Islas con un total de 252 comercios catalogados.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Alcúdia (8), Algaida (5), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (11), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (74), Pollença (9), Porreres (8), Santanyí (7), Sa Pobla (7), Alaior (5), Ferreries (11), Maó (18), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran, 1 y Sant Francesc Xavier, 5).

Por categorías, hay 65 establecimientos emblemáticos, 82 arraigados y con historia, 24 con patrimonio e historia, 44 con historia, 30 arraigados, 3 arraigados y con patrimonio y 2 con patrimonio.