Siete heridos por inhalación de humo tras incendiarse un cuadro eléctrico de una finca en Palma

Archivo - Una actuación de los Bomberos de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas leves por inhalación de humo tras incendiarse un cuadro eléctrico en la entrada de una finca en la calle Bonaire, en Palma.

Según la información del SAMU 061, el fuego se originó a las 23.49 horas del viernes y el humo se propagó por la escalera, lo que provocó que los habitantes no pudieran salir.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital avanzado que atendieron a siete afectados, de entre 29 y 46 años, por intoxicación de humo leve. Ninguno de ellos requirió traslado al hospital.