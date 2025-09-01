Sigue crítico el herido en el accidente mortal del sábado registrado en la carretera de Santa Eulària

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

El herido en el siniestro del domingo en el que murieron otras dos personas ya ha recibido el alta

IBIZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 34 años herido en el accidente ocurrido el sábado en Ibiza en el que falleció una mujer continúa en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses, según ha informado este lunes el Área de Salud de las Pitiusas.

El siniestro tuvo lugar la tarde del sábado, cuando un coche y una moto colisionaron en la carretera de Santa Eulària. Los dos ocupantes de la moto, un hombre y una mujer, resultaron heridos muy graves. El hombre fue trasladado al Hospital, mientras la mujer terminó falleciendo.

Los dos ocupantes del turismo, por su parte, resultaron heridos leves.

OTRO ACCIDENTE MORTAL

Por otra parte, el hombre de 58 años implicado en la colisión registrada la madrugada del domingo recibió el alta es mismo mediodía.

En el accidente, registrado en la carretera de Santa Eulària, fallecieron también los dos ocupantes de una moto.