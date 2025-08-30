Una persona fallecida y tres heridas al chocar un coche y una moto en la carretera de Santa Eulària

IBIZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas este sábado al chocar un coche y una moto en la carretera de Santa Eulària.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 16.33 horas de esta jornada, en la carretera de Santa Eulària, a la altura de la Cooperativa Agrícola.

Hasta el lugar, el SAMU 061 ha movilizado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otras dos de Soporte Vital Básico.

Los dos ocupantes de la moto, un hombre y una mujer han resultado heridos muy graves. El hombre ha sido trasladado con politraumatismo grave al Hospital de Can Misses; mientras, la mujer, también con politraumatismo grave y en parada cardiorrespiratoria, ha sido atendida 'in situ' por los sanitarios y ha terminado falleciendo.

Los dos ocupantes del turismo han resultado heridos leves.