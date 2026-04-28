Simonet asegura que el 85% de las ayudas 'Leader' solicitadas ya han sido pagadas

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asegurado que el 85% de las ayudas 'Leader' de la convocatoria 2023-2027 ya han sido pagadas.

Lo ha dicho en respuesta a la diputada socialista Malena Riudavets, quien le ha recriminado que el Govern no haya firmado los convenios para este año y el siguiente y sea "la última comunidad autónoma en hacerlo".

"Hace tres años que me hace preguntas en este Parlament y hoy le reconozco que es la primera vez que tiene un poco de razón", ha arrancado Simonet.

El conseller ha explicado que al inicio de la legislatura se encontraron con que el nivel de ejecución de estas ayudas era "muy malo".

"Entre 2015 y 2023 solo se concedieron el 41% de los fondos y se pagó solo el 7%. Entraron 95 expedientes y se pagaron 14. Quedaron 30 convocatorias abiertas que se tuvieron que cerrar por riesgo de perder los fondos europeos", ha detallado.

En lo que va de legislatura, ha contrapuesto, han entrado 138 expedientes y se han pagado 186, un 85%, lo que permitirá "no perder fondos".