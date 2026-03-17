Simonet defiende las ayudas al sector primario ante críticas del PSIB por el cierre de Agama, s'Esplet y Piema

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido las convocatorias de ayudas para inversiones en proyectos del sector primario, ante las críticas del PSIB por el cierre de Agama, s'Esplet y Piema.

En el pleno de este martes, Simonet ha relatado varias medidas impulsadas por su Conselleria para apoyar el sector agroalimentario, entre ellas las ayudas a la transformación, por ejemplo, al sector lácteo y de la patata.

Lo ha hecho tras los reproches de la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha subrayado que "no basta" lo que está haciendo en Govern porque en las últimas semanas han anunciado su cierre Agama, s'Esplet y Piema.

"La única propuesta realista es la ley agraria, que fomenta el turismo en el campo", ha criticado, concluyendo que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Simonet "acabarán con toda la actividad agraria de las Islas".

Por otro lado, el conseller ha destacado que el Plan de Conservación Marina del Govern ya está en marcha, tras ser preguntado por la cuestión por la diputada del PSIB Pilar Carbonero.