Simonet insiste en el apoyo del sector agrario a la nueva ley: "Buscaremos solución a todas las alegaciones"

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha insistido en que las organizaciones agrarias apoyan el anteproyecto de la ley agraria y ha asegurado que desde la Conselleria se tratará de buscar "soluciones a todas las alegaciones" presentadas.

Así lo ha dicho el conseller en la sesión de control al Govern de este martes, ante las críticas de la socialista Malena Riudavets, quien ha considerado que la normativa es "una ley turística del campo" que "pone en riesgo" el relevo generacional y "expulsa" a los pequeños productores del campo.

El conseller ha reiterado su intención de consensuar el texto con las entidades agrarias y ha recordado que siete organizaciones han calificado la ley como "necesaria" y han afirmado que la gran mayoría de propuestas ya están recogidas en el texto.

Además, según Simonet, ninguna de ellas ha puesto en duda las agroestancias. La Conselleria, ha dicho, seguirá trabajando con las entidades para consensuar el texto.

"¿Usted se quiere añadir a este sistema de trabajar o ir a contracorriente tratando a las organizaciones como si no supieran lo que quieren porque no es lo que piensa usted?", le ha preguntado a Riudavets.