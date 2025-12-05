Sindicatos denuncian que el nuevo plan de ordenación de la Policía Local no entrará en vigor el 1 de enero de 2026

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos han denunciado públicamente que el nuevo plan de ordenación de Policía Local no entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tal y como estaba previsto.

Según fuentes sindicales, en una reunión este viernes desde el Ayuntamiento han trasladado que por problemas de funcionamiento administrativo no será posible ponerlo en marcha el 1 de enero.

Esta situación, han señalado las mismas fuentes, ha enfadado a cuatro de los cinco sindicatos presentes en la negociación, remarcando que el plan de ordenación ya está hecho.

De su lado, el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que está avanzando en la tramitación del nuevo plan de ordenación para que entre en vigor "lo antes posible".

En un comunicado este viernes, Cort ha explicado que durante las últimas semanas un comité integrado por responsables políticos y personal técnico ha trabajado "intensamente" en la definición del documento final.

Durante este proceso se ha mantenido informados a los sindicatos con representación en la mesa de negociación, garantizando la máxima seguridad jurídica y el cumplimiento de todos los procedimientos administrativos, han expuesto.

Igualmente, el Consistorio ha indicado que, tal y como sucede en proyectos de esta envergadura dentro de la administración pública, en el proceso intervienen múltiples factores y departamentos que deben validar los principios legales del plan, como servicios jurídicos, función pública, recursos humanos, intervención y otros organismos externos.

Según han afirmado, Cort está a la espera de recibir el informe de la empresa encargada de las valoraciones de los puestos de trabajo de la Policía Local, un documento que analiza y describe las funciones, responsabilidades y requisitos de cada puesto, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones dentro de la organización.

Finalmente, han recordado el amplio respaldo obtenido por la propuesta, que fue sometida a referéndum entre la plantilla de la Policía Local después de meses de trabajo y negociaciones, con el objetivo de elaborar un plan "lo más consensuado y ambicioso posible", que mejora las condiciones laborales de la plantilla y fortalece su capacidad operativa para atender las demandas actuales de una ciudad como Palma.