Sindicatos y patronales rechazan la propuesta de Educación para la devolución del 2,9% a los docentes de la concertada

Reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares celebrada este martes. - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y las patronales con representación en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares han rechazado la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9% que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de la escuela concertada.

Las organizaciones, en un comunicado remitido por el STEI tras la reunión de la mesa de este martes, han expresado su "profundo malestar" por el planteamiento trasladado por Educación y por la manera en la que se ha gestionado el proceso de negociación.

Bajo el mandato del anterior director general de Personal Docente y Centros Concertados, Ismael Alonso, se aseguró que se trabajaría para que el calendario de pagos fuese en paralelo al de los docentes de la pública, ha indicado la organización sindical.

No obstante, la propuesta conocida este martes, que prevé destinar cerca de cinco millones de euros anuales hasta 2028, "retarda los pagos y justifica la modificación con la falta de disponibilidad presupuestaria".

Ante esta situación, los sindicatos han considerado que la propuesta es "una vergüenza y una falta de respeto" al no cumplir con la equiparación real entre los docentes de la pública y la concertada que contempla la ley educativa.

También han cargado contra el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por reunirse el lunes únicamente con UGT para rubricar el acuerdo previo pese a que esta organización solo representa al 5% del sector de la concertada.

"Todas las organizaciones, excepto UGT, han expresado su disconformidad con esta manera de proceder y reclaman respeto institucional, transparencia y coherencia en la gestión de un asunto que afecta a miles de profesionales", ha subrayado el STEI.