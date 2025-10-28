La Sinfónica de Baleares actuará en la iglesia parroquial de Pollença por el 150 aniversario de 'El Pi de Formentor' - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares actuará en la iglesia parroquial de Pollença para conmemorar el 150 aniversario de la publicación de 'El Pi de Formentor' de Miquel Costa i Llobera.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Fundación Rotger Villalonga ofrecerán esta semana un concierto en la iglesia parroquial de Pollença, concretamente el 30 de octubre, a las 20.00 horas. Un acontecimiento para celebrar el 150 aniversario de la publicación de 'El Pi de Formentor' de Miquel Costa i Llobera.

La Orquesta Sinfónica contará con la soprano Inma Hidalgo, el Coro de la Capella Mallorquina, el Coro de Pollença y el director mallorquín José María Moreno para interpretar 'Lo Pi de Formentor' de Bernat Julià y la Sinfonía n.º 7 de A. Dvorak. Un programa de gran fuerza expresiva y emocional, que une el talento de la creación balear con uno de los pilares del sinfonismo europeo. Las entradas para este concierto ya están agotadas.

El concierto empezará con 'Lo Pi de Formentor' del compositor mallorquín Bernat Julià, una obra inspirada en el emblemático poema de Miquel Costa i Llobera. Julià transforma en música la majestuosidad del paisaje y la profundidad espiritual del texto, con una escritura orquestal de gran colorido y lirismo.

En la segunda parte se interpretará la Sinfonía n.º 7 en re menor, op. 70 de Antonín Dvorák, una de las cumbres del romanticismo. Compuesta en 1885, esta sinfonía combina la pasión y la melancolía con una poderosa arquitectura sinfónica. Desde su solemne inicio hasta el vibrante final, la obra despliega un recorrido emocional intenso y luminoso que refleja la madurez creativa de Dvorák.