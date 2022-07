La Sinfónica e Igudesman & Joo actúan juntos este jueves en el Castillo de Bellver

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves, en el Castillo de Bellver, un concierto único con el grupo Igudesman & Joo bajo el nombre 'Big Nightmare Music', que será el cuarto concierto del ciclo Veranos Sinfónicos.

Según ha explicado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura en nota de prensa, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la web de la Sinfónica.

El Govern ha destacado los "singulares y divertidísimos" espectáculos teatrales de Aleksey Igudesman y Hyung-ki Joo, que combinan humor, música clásica y alusiones a la cultura pop.

El grupo ha actuado con algunas de las orquestas más famosas del mundo, incluidas la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Londres, la Orquesta Tonhalle de Zúrich y la Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, entre otras.

Aleksey y Hyung-ki se conocieron hace 12 años en la escuela Yehudi Menuhin en Inglaterra. En 2004, siguiendo los pasos de Victor Borge y Dudley Moore, empezaron a crear sus innovadores espectáculos.

Desde entonces, muchos músicos han pedido ser parte de su "caos musical", como Emanuel Ax, Joshua Bello, Ray Chen, Janine Jansen, Gidon Kremer, Viktoria Mullova, Vasily Petrenko, Julian Rachlin y Yuja Wang.

Los dos también se han asociado con John Malkovich en el álbum en CD 'You Just Have to Laugh' y el espectáculo de Igudesman 'The Music Critic', que todavía hace giras regularmente, así como el ex-James Bond, Sir Roger Moore, con quien el dúo ha colaborado en varias ocasiones para Unicef.