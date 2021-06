La Sinfónica inicia los 'Estius Simfònics' para conmemorar los 50 años de los 'Amics de s'Òpera' de Maó

MENORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares inicia este miércoles en el Patio de la Misericòrdia de Palma el ciclo de música 'Estius Simfònics 2021' con la soprano Nadine Sierra y el tenor Xabier Anduaga, que actuarán como solistas en el primer concierto para conmemorar el 50 aniversario de los 'Amics de s'Òpera de Maó', una asociación privada sin ánimo de lucro que mantiene la tradición operística con espectáculos de arte lírico. .

Los solistas Nadine Sierra y Xabier Anduaga, con la Orquesta Sinfónica, interpretarán un programa formado por: La Favorita, Apertura, Gaetano Donizetti; 'Regnava nel silencio' (Lucia di Lammermoor), Gaetano Donizetti; 'Ah, mes amis' (La fille durégiment), Gaetano Donizetti; 'E Strano, e strano... Sempre libera' (La traviata), Giuseppe Verdi; La traviata, Preludio Acto I, Giuseppe Verdi; 'Parigi, o cara' (La traviata), Giuseppe Verdi; Don Pasquale, Apertura, Gaetano Donizetti; 'Quel guardo il cavaliere...'(Don Pasquale), Gaetano Donizetti; 'Come soave...'(Lucrecia Borgia), Gaetano Donizetti; 'Depuis le jour' (Louise), Gustave Charpentier; 'Una furtiva lagrima'" (L'elisir d'amore), Gaetano Donizetti; 'La donna é mobile' (Rigoletto), Giuseppe Verdi; El tambor de granaderos, Preludio, Ruperto Chapí; 'No puede ser' (La tabernera del puerto), Pablo Sorozábal; 'Me llaman la primorosa' (El barbero de Sevilla), Gerónimo Giménez.

Nadine Sierra es una de las mejores cantantes de ópera jóvenes de la actualidad. La soprano estadounidense ha actuado en los mejores teatros y orquestas del mundo. Aclamada por el público y la crítica, ganó en 2017 el prestigioso Richard Tucker Music Award y el 2018 el premio Beverly Sills Artist Award. Sierra ya actuó con la Orquesta Sinfónica de Baleares hace cinco años en el Musikverein de Viena en la gala 'Juan Diego Flórez and friends'.

Por su parte, Xabier Anduaga estudió en el Musikene College of Music. Actualmente, continúa estudiando con su profesora vocal Elena Barbé y sigue las sugerencias de Maciej Pikulski y de Eytan Pessen. También ha recibido clases magistrales con Ernesto Palacio, Alberto Zedda, Ana Luisa Chova, Juan Diego Flórez, Giacomo Sagripanti y Riccardo Frizza. En 2016 fue seleccionado para formar parte de la Accademia Rossiniana con Alberto Zedda, donde debutó en la ópera internacional como Cavalier Belfiore de la ópera Il viaggio a Reims. En la temporada 2016/17, Xabier debutó como Ramiro (La Cenerentola) en el ABAO de Bilbao y en el Teatro Rossini de Pesaro.

'Estius Simfònics' es un ciclo de ocho conciertos que la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá entre el 30 de junio y el 10 de agosto, en el patio de La Misericòrdia de Palma. Entre las propuestas, encontramos un homenaje a Joan Pons, así como las interpretaciones de los solistas del Festival de Salzburgo y de la Ópera de Hamburgo, entre otras.