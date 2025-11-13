El sinhogarismo en personas mayores se dispara un 150% en Baleares y reivindican el modelo 'Housing first'

Archivo - Una persona se prepara para pernoctar en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un análisis reivindica la adaptación del modelo 'Housing firts' a las personas mayores de Baleares tras dispararse en los últimos años el fenómeno del sinhagorismo en este colectivo casi un 150% en tres año.

El 'Housing first' prioriza el acceso directo a una vivienda digna con apoyo social y sanitario y ha demostrado resultados muy positivos y puede representar una estrategia potente para garantizar un envejecimiento digno a personas sin hogar.

Así lo defiende la educadora social, expresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y actual consellera del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, en el estudio 'El envejecimiento invisible: personas mayores sin hogar', incluido en el 'Anuario del Envejecimiento', que se ha presentado este jueves.

Alonso ha repasado las memorias del IMAS de los años 2020 a 2023 y ha observado un incremento significativo del 148% del fenómeno del sinhogarismo entre las personas mayores de 64 años en Baleares.

La franja 55-64 años concentra el número más alto de personas atendidas, seguida de lejos por la de 65-74 años y, en menor medida, los mayores de 75 años.

Este patrón, recoge el informe, puede indicar que las situaciones de sinhogarismo o exclusión social empiezan a manifestarse con más fuerza antes de los 65, y que quizás hay menos detección o atención a medida que aumenta la edad.

Estos datos, señala el texto, subrayan la necesidad de abordar la problemática del sinhogarismo, especialmente entre la población envejecida, para mejorar su calidad y esperanza de vida. También ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas efectivas para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas en situación de sinhogarismo.

La investigación recuerda que las personas en situación de sinhogarismo tienen una esperanza de vida entre 20 y 30 años inferior al resto de la población.