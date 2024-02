Los socialistas alertan de la "degradación ética y política" a la que PP y Vox someten al Consell de Mallorca

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha alertado de la "degradación ética y política" a la que PP y Vox someten a la institución insular.

En nota de prensa, el Grupo Socialista en el Consell ha mostrado su repulsa a la depuración del anterior equipo de gobierno, tras saber de la eliminación de varias fotografías de un plafón instalado en el Hipódromo de Son Pardo en las que aparecían, entre otros, la expresidenta Cladera y el exconseller insular Andreu Serra en un acto de entrega de premios del 90 Grand Prix Nacional de Trote.

Según los Socialistas, se trata de un acto "injustificable" de "autocensura institucional, y de negación del papel del anterior equipo de gobierno, ahora ejerciendo la oposición". De confirmarse esta información periodística, han considerado, "se estaría ante un ejercicio de reescritura del pasado, a petición del conseller insular de Medio Ambiente y vicepresidente del Consell, Pedro Bestard", a quien los socialistas exigen una explicación, disculpas públicas y la restitución de los plafones.

Lamentablemente, han continuado denunciado los socialistas, la "falta de respeto institucional" que vive el Consell esta legislatura ha tenido otras manifestaciones en las que se ha podido constatar, "con tristeza", como "se diluye el papel institucional" de esta institución "para convertirse en una terminal política de PP y Vox". A modo de ejemplo, han aludido a algunas respuestas a preguntas de información formuladas desde el Grupo Socialista. En muchos de los casos, han criticado, respuestas "inconcretas, incompletas o que simplemente se despachan con obviedades o monosílabos para evitar entrar en la raíz de aquello que se pregunta".

El Grupo Socialista en el Consell ha destacado también, en este apartado de "deslealtad institucional", el "maltrato" que, pleno tras pleno, reciben los consellers socialistas durante sus intervenciones públicas, especialmente durante el apartado de control a la acción de gobierno, "con interrupciones continuas y descalificaciones". "Es también lamentable que la parte ejecutiva de los dos últimos plenos ordinarios celebrados, los de enero y febrero, se presenten vacías de puntos en el orden del día, y se hayan despachado en menos de 15 minutos en los dos casos", ha considerado. Un hecho que, para los socialistas, "demuestra por un lado la falta de gestión del equipo de gobierno de PP y Vox, que encabeza Llorenç Galmés, y por la otra, la voluntad de quitar del escrutinio del pleno todos aquellos puntos que se puedan aprobar en otras instancias del Consell más apartadas de las miradas de la oposición".

"La peor situación de degradación vivida en el pleno" para los socialistas ha sido "el enaltecimiento y la apología del golpe de estado franquista de 1936, proferido por un conseller de Vox, David Gil, socio de gobierno de Galmés, con la permisividad total de este último" que estaba obligado a interrumpir la intervención como responsable del debate, según aquello que establece la Ley estatal de Memoria Democrática. Las disculpas posteriores emitidas este jueves por el Consell en nota pública restituyen "en parte" los hechos, según los socialistas, a la espera de la actitud de Gil y Galmés en el próximo pleno, pero "no borra la vergüenza" vivida el pasado lunes por todos los asistente al plenario, y los miles de personas que han visto las intervenciones por las redes, una vez producida la denuncia pública por parte de Memoria de Mallorca y también de parte del Grupo de Consellers Socialistas.

Muestras de "degradación política" han sido también para el Grupo Socialista en el Consell "el sainete de idas y venidas" vivido el pasado jueves 8 de febrero, "cuando en el despacho presidencial se cocinaba la destitución, vestida de renuncia por motivos personales, de la exconsellera de Hacienda Pilar Bonet, en presencia de miembros del gabinete de Marga Prohens". Unos hechos éstos que, para los socialistas, "no han sido debidamente explicados a la opinión pública y ponen una enorme sombra de duda sobre la gestión en el departamento de Hacienda del Consell en los siete meses de legislatura". Los socialistas esperan a que se dé salida a la petición cursada para la convocatoria de la Comisión de Transparencia del Consell, para escuchar la voz y las explicaciones de todos los implicados en este caso, y ha incidido que "no se entiende porque el equipo de gobierno no se aviene a poner luz en toda la gestión de Bonet en el Consell con la contratación de una auditoría externa", como ha pedido repetidamente el Grupo Socialista.

Finalmente, los socialistas también han reclamado una explicación de la presencia de Llorenç Galmés y un miembro de su gabinete esta semana a Madrid. Exigen saber los motivos del viaje, con quien se ha visto Galmés en varios actos públicos donde la representación institucional ya la ostentaba la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Queremos aclarar qué criterio tiene el presidente del Consell para incluir estos actos dentro de su agenda pública, y generar gastos de representación que pagan todos los mallorquines", han afirmado los socialistas.

Por todo esto, el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha expresado su "más rotunda queja" y ha instado a "un cambio de actitud" al equipo de gobierno y a los consellers insulares de PP y Vox, tras reservarse el derecho de ejercer acciones de cualquier tipo para "restablecer la honorabilidad" de todos los miembros del Grupo.