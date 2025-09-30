Socialistas de Manacor emplazan al PP a descartar públicamente cualquier proyecto urbanístico en suelo rústico

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Manacor han emplazado al PP este martes a que descarte públicamente cualquier posible proyecto urbanístico en suelo rústico de este municipio.

Así, en un comunicado han exigido a los 'populares' que se posicionen en contra de cualquier proyecto urbanístico en los núcleos rurales mejor del municipio y han asegurado que "Manacor no permitirá la construcción de bloques plurifamiliares en suelo rústico".

La portavoz socialista y regidora de Urbanismo, Nuria Hinojosa, se ha comprometido a "velar por un crecimiento sostenible que garantice los servicios públicos, de acuerdo con la planificación que hizo el Plan General, que se aprobó en enero del 2022".

Los socialistas han emplazado al PP de Manacor a que salgan públicamente a defender el suelo rústico de Son Macià y del resto del municipio considerado como área de transición, puesto que, en caso contrario, el PSIB considera que "se demostrará que están a favor de un supuesto proyecto especulativo y que desvirtúa la fisionomía del municipio".

Según han recordado, en mayo se aprobó una moción en el pleno donde se rechazó la extensión de los proyectos residenciales estratégicos.

"La ley de Prohens pactada con Vox supone promover crecimientos urbanísticos y poblacionales mucho más elevados que los que dicta el planeamiento municipal en vigor, y por tanto es una intromisión grave en la autonomía normativa y de autogobierno del Ayuntamiento de Manacor que los socialistas no pueden permitir, y un ataque directo a una de las zonas rústicas más emblemáticas del término municipal", explican los socialistas que añaden que su prioridad es "garantizar la suficiencia hídrica a los actuales habitantes de Manacor y no ponernos a planificar crecimientos imposibles de hasta 4.000 nuevos habitantes", ha dicho Hinojosa.

La ley del Govern 4/2025 de medidas urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares, abre la puerta a la especulación en los terrenos rústicos que rodean núcleos habitados de más de 10.000 o 20.000 habitantes en Baleares.

Los socialistas han denunciado públicamente también la proliferación de anuncios de venta de solares dentro de las áreas de transición desde el pasado mes de junio, cuando se aprobó definitivamente la norma.