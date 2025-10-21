Los socorristas de Baleares se volverán a concentrar este miércoles para reivindicar mejores condiciones laborales

Los socorristas de Baleares se concentran en la plaza España de Palma para reivindicar mejoras laborales. - EUROPA PRESS

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Baleares se volverán a concentrar este próximo miércoles para reivindicar unas condiciones laborales "dignas" que permitan garantizar la seguridad en las playas.

La concentración tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza de España de Palma, ha informado la Unió de Socorristes de Mallorca en sus redes sociales.

La principal reivindicación de los trabajadores, según las uniones de socorristas de Mallorca e Ibiza, es que un nuevo convenio colectivo que regule el sector contemple una subida salarial que permita recuperar "la pérdida económica tras años de abuso".

También que sus nóminas se ajusten al coste de la vida en Baleares, dado que actualmente "no cubren ni el alquiler ni las necesidades básicas", y que incluyan un plus por desempeñar una actividad de riesgo y otro que valore su antigüedad.

Además, han reclamado que el convenio cubra las necesidades básicas de desplazamiento de los socorristas, especialmente en las islas más pequeñas y las zonas rurales, y contemple una reducción de jornada hasta las 36 horas semanales con un máximo de ocho diarias.

Desde las secciones sindicales, adscritas a la CGT, también vienen haciendo hincapié en asuntos como la atención psicológica, la detección precoz del melanoma, las formaciones obligatorias y periódicas, la extinción de la "abusiva" cláusula transitoria, la jubilación anticipada y la baja médica laboral pagada.

"No luchamos solo por nosotros. Luchamos por nuestra dignidad, por la dignidad de los residentes y por un servicio de calidad que garantice seguridad en nuestras playas. Un sector digno es un servicio digno para todos", han señalado en sus redes sociales.

Los socorristas, a lo largo de una huelga indefinida que comenzó a finales de septiembre, han venido realizando diversas concentraciones, manifestaciones y actos reivindicativos.