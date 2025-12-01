Soletes de Navidad de la Guía Repsol: descubre el convento de Palma que seduce con sus recetas centenarias

Archivo - Detalle de la realización de los dulces navideños durante la visita al obrador La Colchona. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido 14 Soletes de Navidad en Baleares, entre los cuales se encuentra un convento de Palma dentro de la novedad de distinguir a congregaciones religiosas, y alcanza 205 menciones en esta lista de reconocimientos.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente.

Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos desean volver.

Te ofrecemos a continución, por islas, los 14 nuevos Soletes de la Guía Repsol en Baleares.

IBIZA

La isla de Ibiza suma cuatro nuevos locales a la lista:

- 'Ciento80' y 'Bella Napoli', en Ibiza

- 'Celler Can Pere', en Santa Eulària des Riu

- 'Cas Costas', en Josep de Sa Talaia.

MALLORCA

En el caso de Mallorca, se añaden los siguientes a la lista:

- 'Forn Can Felip', en Selva

- 'Sant Francesc', en Inca

- 'Desportiu', en Esporles

- 'La Sang', 'Forn i Pastisseria Reina María Cristina', 'Quina Creu', 'Lluis Pérez Pastisser', el Convento de Santa Magdalena y 'Barquillos Galindo', en Palma.

MENORCA

En la isla de Menorca, un local ha obtenido una mención.

- 'Sandra', en Mahón

Los Soletes nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Guía Repsol ha presentado los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires, en colaboración con la Diputación. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, ha entregado los galardones junto con la directora de Guía Repsol, María Ritter.