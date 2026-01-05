Estos son los autores de Baleares cuyas obras pasan este año a ser de dominio público

Archivo - Una estantería con libros en uno de los salones de la sede de la Biblioteca Nacional de España, a 20 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha digitalizado más de 600 obras de 154 autoras españoles fallecidos en 1945, cinco de ellos de Baleares, cuya obra pasa a ser de dominio público este año y que se pueden consultar y descargar libremente través de la plataforma BNE Digital.

En el listado de autores que pasan a dominio público se encuentran científicos, médicos, pintores, músicos, maestras, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas, docentes y religiosas. Además, se han incorporado las semblanzas de diez de estas personalidades al portal Autores en la BNE.

En el caso de Baleares, se trata de los músicos Mateu Amorós (Artà) y Rafel Vich (Felanitx), el farmacéutico e historiador Pedro Ventayol (Alcúdia), y los escritores y sacerdotes Miquel Alcover (Manacor) y Bernat Balle (Orient).

A nivel nacional destacan los artistas plásticos José Gutiérrez Solana, Pedro Antonio Villahermosa y Borao (Sileno) e Ignacio Zuloaga, las escritoras María de la Concepción Alfaya López y Leonor Canalejas y Fustegueras (conocida como Isidora Sevillano), los científicos Blas Cabrera, José Castillejo y Joaquín Gimeno Riera o el bibliógrafo Antonio Graíño.

Según ha informado la BNE en un comunicado, algunos de estos autores nacieron en Argentina, Cuba, Inglaterra y Francia, pero la gran mayoría nacieron en España y representan a todas las Comunidades Autónomas. Por CC.AA, hay 10 de Andalucía, 14 de Aragón, 11 de Asturias, 5 de Baleares, 2 de Canarias, 1 de Cantabria, 11 de Castilla y León, 6 de Castilla-La Mancha, 24 de Cataluña, 16 de la Comunidad de Madrid, 13 de la Comunidad Valenciana, 2 de Extremadura, 9 de Galicia, 1 de La Rioja, 3 de Navarra, 6 del País Vasco y 3 de Murcia.

Además, la BNE ha elaborado un mapa que permite ver la distribución geográfica de todos ellos, identificando por nombre de autor, por provincia o por ocupación principal.

"Año tras año, la BNE realiza un trabajo de estudio para identificar, dar visibilidad y hacer accesible a la ciudadanía todas estas obras de creación literaria, artística y científica que nuestra legislación nos permite acercar al público sin restricciones. Al cumplirse 80 años de la muerte de sus autores, las obras ya pueden ser editadas, reproducidas o difundidas públicamente", ha explicado la BNE en el comunicado.