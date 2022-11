Son Espases edita un libro conmemorativo de sus primeros diez años en funcionamiento

La consellera de Salud ha sido la encargada de presentar el libro 'Hospital Universitario Son Espases (2010-2020). Diez años latiendo'

El Hospital Universitario Son Espases ha editado un libro para la conmemoración de los primeros diez años en funcionamiento del centro sanitario.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo en nota de prensa, este lunes se ha presentado el libro 'Hospital Universitario Son Espases (2010-2020). Diez años latiendo', que conmemora los diez años de funcionamiento del hospital de referencia de la comunidad autónoma de Baleares. En las 242 páginas del Libro, se recogen los principales hitos asistenciales alcanzados durante este tiempo y los profesionales que lo han hecho posible. Es un reconocimiento al compromiso de miles de profesionales que han dejado su impronta personal en cada una de sus áreas.

A lo largo de estos diez años, Son Espases ha reforzado su carácter de hospital de referencia de Baleares y se ha situado entre los hospitales líderes del Estado. Ha alcanzado grandes metas como la apuesta por la cirugía robótica, el impulso al trasplante hepático, la formación a través de la simulación, la adecuación de espacios para favorecer la comodidad y la intimidad de los pacientes, la puesta en marcha de los estudios de Medicina de la UIB o la acreditación del IdISBa como centro de investigación.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez; el director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino, y el director gerente de Son Espases, Josep Pomar, han sido los encargados de presentar el libro en un acto en el que también han estado presentes los ex consellers de Salut, Vicenç Thomàs y Antoni Mesquida; el ex director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, y los ex gerentes del Hospital, Luis Carretero y Víctor Ribot.

MÁS DE 230.000 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y 5,6 MILLONES DE CONSULTAS EXTERNAS

A finales de 2010, Son Espases toma el relevo del antiguo Son Dureta. Es el hospital de sector para más de 344.000 habitantes de Palma y de los municipios de Andratx, Calvià y Esporles. Además, es el hospital de referencia terciaria para el millón de habitantes de la comunidad autónoma de Baleares.

Gracias a los más de 5.000 profesionales ya los equipamientos de alta tecnología de que dispone, el Hospital ha realizado en estos diez años: 232.918 intervenciones quirúrgicas, 1.492.802 urgencias, 5.697.975 consultas con el especialista y se han dado 319.376 altas hospitalarias.

EDICIÓN DE 1.000 EJEMPLARES

El proyecto de este libro ha estado liderado por el Gabinete de Comunicación del Hospital, en colaboración con el Servicio de Audiovisuales, con el Servicio Lingüístico, y con la Empresa Concesionaria de Son Espases.

Se han editado 1.000 ejemplares que se repartirán entre los profesionales que lo soliciten, hasta agotar existencias. También se puede consultar y descargar el libro desde la página web del Hospital.