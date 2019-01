Son Espases entrega los Premios de Investigación 2018 para fomentar la actividad científica de sus profesionales

Publicado 10/01/2019 14:00:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha entregado este jueves los Premios de Investigación 2018, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del Centro sanitario y recompensar la excelencia alcanzada en esta materia.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, los premios y las ayudas de Son Espases para la investigación son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación que cuenta con una dotación de 36.807 euros, repartidos en tres categorías.

Estas son las categorías de 'Mejor publicación científica', que premia la publicación de un artículo en la revista que ha tenido un factor de impacto más alto; 'Mejor proyecto piloto', que pretende dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales; y 'Ayudas para gastos de viaje e inscripción en congresos científicos' para el personal que asiste a estos para hacer alguna aportación, ya sea con un póster o con una comunicación.

En el acto de entrega, han participado el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; la directora general de Acreditación, Docencia e Investigación de la Conselleria de Salud, Marga Frontera; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar; el director científico del IdISBa, Miquel Fiol; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.

En la edición de este año, se ha concedido el premio 'Mejor publicación científica' a la investigadora Jadwiga Konieczna, por el artículo titulado 'Body adiposity indicators and cardiometabolic risk: cross-sectional analysis in participants from the PREDIMED-Plus trial', y a la investigadora Joana Maria Ferrer Balaguer, por el artículo 'IL-21 and anti-CD40 restore Bcl-2 family protein imbalance in vitro in low-survival CD27+ B cells from CVID patients'.

Por su parte, los proyectos pilotos galardonados han sido el 'Análisis de marcadores moleculares pronósticos de fallo de tratamiento en pacientes con linfoma folicular tratados con inmunoquimioterapia y rituximab de mantenimiento', de Marta García Recio, y 'miRNAs asociados a la respuesta clínica y biológica en el tratamiento del asma grave', de Francisco Javier Verdú Rivera, entre otros.

BALANCE EN MATERIA INVESTIGADORA

Durante el acto de entrega de los Premios, el coordinador de la Unidad de Investigación y el presidente de la Comisión de Investigación, Borja García-Cosío y Antonio Oliver, respectivamente, han presentado el balance en materia investigadora de Son Espases durante el periodo 2017-2018.

Durante el último año se han publicado un total de 234 artículos en revistas científicas con un factor de impacto acumulado de 1100 puntos, superando las cifras de años anteriores.

El año 2018 ha sido especialmente exitoso para el Hospital en cuanto a la obtención de financiación competitiva para la investigación del Instituto de Salud Carlos III con tres proyectos FIS. El importe total obtenido con estas ayudas públicas asciende a 381.513 euros.

Por otra parte, con respecto a los ensayos clínicos comerciales que se llevan a cabo en el Centro, durante el año 2018, se han formalizado 61 contratos con la industria farmacéutica por un importe total de 879.873,55 euros.