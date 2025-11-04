Son Espases y Fundación Ronald McDonald firman convenio para crear Sala Familiar para padres con hijos hospitalizados

Son Espases y Fundación Ronald McDonald firman un convenio para crear una Sala Familiar para padres con hijos hospitalizados - CAIB

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases y la Fundación Ronald McDonald han firmado un convenio para crear una Sala Familiar para padres con hijos hospitalizados.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Hospital Universitario Son Espases ha firmado un convenio con la Fundación Infantil Ronald McDonald para la creación de una Sala Familiar en el centro hospitalario. El espacio, diseñado para ofrecer descanso y apoyo emocional a las familias con hijos ingresados, estará ubicado a pocos metros de las unidades pediátricas.

El acto de firma ha tenido lugar en la Sala Domum y ha contado con la presencia de la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados; la directora de la Fundación, Luisa Masuet; el subdirector general de Humanización del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Gabriel Rojo Rodríguez; así como representantes de McDonald's, franquiciados de las Islas y profesionales sanitarios.

"Es un orgullo para Son Espases sumarnos a esta iniciativa que sitúa a las familias en el centro de la atención. La nueva sala será un espacio de confort y humanidad que ayudará a hacer más llevadera la estancia hospitalaria de nuestros niños y sus familias", ha destacado la gerente del hospital. "Con esta Sala Familiar la Fundación Infantil Ronald McDonald tendrá cinco Salas en toda España. De este modo ampliamos nuestra atención a más familias con hijos hospitalizados ofreciéndoles un espacio donde descansar dentro del propio hospital", ha añadido la directora de la Fundación.

Durante la presentación se ha proyectado un vídeo explicativo y se han compartido testimonios de familias usuarias de otras salas Ronald McDonald, como la del Hospital Vall d'Hebron, que han subrayado el valor de estos espacios como refugio emocional y físico durante la hospitalización de sus hijos.

La futura Sala Familiar Ronald McDonald de Son Espases ofrecerá zonas de descanso, cocina, comedor, espacio de trabajo y área de higiene, siguiendo el modelo implantado con éxito en otros hospitales de referencia como La Paz (Madrid), Vall d'Hebron (Barcelona) Virgen de la Arrixaca (Murcia) o Miguel Servet (Zaragoza).

Tras la firma, los asistentes han visitado el espacio donde se ubicará la sala, guiados por el arquitecto técnico Xavier Albesa, quien ha explicado los detalles del proyecto constructivo.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de humanización de la atención sanitaria que impulsa Son Espases, con el objetivo de hacer del hospital un lugar más amable, cercano y respetuoso con las necesidades emocionales de pacientes y familias. La creación de espacios como la Sala Familiar es una muestra clara del compromiso del centro con una asistencia centrada en las personas, ofreciendo un entorno más acogedor para las familias que atraviesan momentos difíciles junto a sus hijos.