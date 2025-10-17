Sonmo Valldemossa, primera tienda en obtener el Distintivo Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, entrega el Distintivo Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial a la tienda Sonmo Valldemossa. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha entregado el Distintivo Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial a Sonmo Valldemossa.

De este modo, esta tienda es la primera en obtener esta distinción, que reconoce su contribución a la conservación de los valores que hicieron posible que la Unesco declarara la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial, en la categoría de paisaje cultural, en el año 2011.

Según ha señalado la institución insular, el este distintivo es una iniciativa para incentivar el consumo de productos de la Serra de Tramuntana y apoyar a los campesinos que, con su trabajo diario, conservan el paisaje.

Hasta ahora, esta distinción se ha otorgado a 16 empresas agroalimentarias, siete entidades de servicios y empresas de productos no alimentarios, y a dos lugares emblemáticos: Jardins d'Alfàbia y Can Det.

Con el reconocimiento a Sonmo Valldemossa, han resaltado, se abre un nuevo camino para los pequeños comercios que promocionan el producto local de la Serra de Tramuntana.

Concretamente, este establecimiento se encuentra en el centro de Valldemossa y cumple con el requisito principal para obtener el distintivo, que es dedicar, como mínimo, un expositor a productos agroalimentarios que cuenten con esta etiqueta.

En el caso de Sonmo, todos lo son, ya que venden los productos de la finca ecológica de Son Moragues, que previamente han sido distinguidos.

El conseller de Presidencia ha entregado la placa del distintivo al cofundador del negocio, Joe Holles, y a la representante de la tienda de Valldemossa, María Melero, en un acto en el que han estado acompañados por el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, el gerente del Consorcio, Lluís Vallcaneras, y el alcalde, Nadal Torres.

Para el conseller insular es "digno de admirar la labor de regeneración que se está llevando a cabo en Son Moragues desde hace más de 15 años, con la recuperación de olivares y bosques, con el objetivo de devolver la vitalidad original de esta posesión".