Sostenibilidad, derechos sociales y una mejora en la financiación centran el discurso de Cladera en la Diada de Mallorca

Sostenibilidad, derechos sociales y una mejor financiación han sido los temas que han centrado el discurso de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en el acto institucional de la Diada de Mallorca que se ha celebrado este domingo en el Teatre Principal de Palma.

Así, Cladera ha asociado el futuro de Mallorca a "la capacidad que se tenga hoy para hacer políticas valientes, que luchen contra el cambio climático, las emisiones de gases contaminantes y la huella que deja la producción incontrolada de residuos".

No obstante, para la presidenta de la institución insular, la sostenibilidad no está solo vinculada al medioambiente, si no también a los derechos sociales y la economía.

En este sentido, ha destacado los 213 millones de euros que destinará el Consell de Mallorca en 2020 al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, la elaboración de un pacto social del turismo sostenible y la candidatura de Mallorca como Observatorio Mundial del Turismo Sostenible.

Por otro lado, al hablar de derechos sociales, Cladera ha hecho un repaso por las inversiones hechas en servicios sociales, residencias y atención a colectivos en situación de vulnerabilidad; así como en promover las cultura, la igualdad y la defensa de los derechos LGTBI. "Invertir en Mallorca quiere decir invertir en sus pueblos y ciudades", ha dicho.

Cladera también se ha referido a la economía y ha tendido la mano a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, para reclamar un "mejor" y "más justo" financiamiento para la comunidad autónoma.

"Solo un Consell muy dotado y financiado puede responder a las necesidades de los mallorquines y ocupar el lugar de referencia que le corresponde", ha apuntado Cladera, quien ha añadido que "una financiación justa para las Islas redundará en beneficio de los consells y de los ayuntamientos".

Entonces, la presidenta del Consell de Mallorca se ha dirigido a los alcaldes para trasladarles que "es consciente de la importancia que tiene para los municipios el poder utilizar sus ahorros flexibilizando la regla de gasto y derogar la Ley Montoro".

En este sentido, ha considerado "necesario" y "urgente" que el nuevo gobierno "ponga remedio" a la situación que viven las administraciones locales.

CLADERA SE OFRECE A ESTABLECER CONSENSOS

Por último, Cladera ha concluido su discurso recordando la "voluntad de consenso" de las formaciones que componen el gobierno del Consell de Mallorca.

De este modo, se ha ofrecido al resto de fuerzas políticas y sociedad civil para establecer consensos en aquello que contribuya a una Mallorca "más sostenible, ambientalmente, económica y social".

El acto, que se ha iniciado a las 19.00 horas, ha sido presentado por la periodista y escritora Llucia Ramis y la actriz Agnès Llobet, y por primera vez ha incluido la entrega de los XI Premis Mallorca de Creación Literaria y el II Premi Mallorca de Fotografía.