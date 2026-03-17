El STEI acusa a Prohens de "vender el catalán por un plato de lentejas" y recalca que "no es motivo" de las vacantes

Archivo - Aula de un centro escolar. - CAIB - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha afirmado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "vende el catalán por un plato de lentejas" y ha señalado que el motivo por el que no se cubren las plazas de docentes de difícil cobertura "no tiene que ver con el catalán".

De esta manera ha reaccionado la organización sindical a la enmienda pactada entre PP y Vox para eliminar el requisito del catalán de determinadas ramas de la enseñanza, algo por lo que apuntado que "las demandas de la extrema derecha tienen al Govern sujeto".

En una nota de prensa, STEI ha censurado la propuesta de que en las oposiciones docentes para las plazas de difícil cobertura y en otras plazas del sector público no se tenga que acreditar el requisito del catalán, un hecho han destacado que "hasta ahora no se había producido".

De este modo, han indicado que estas vacantes estarían relacionadas con problemas como "la vivienda", que se ha convertido en un motivo de "emergencia social" o el precio de la cesta de la compra, "mucho más elevada que en la península".

"Vox aprovecha esto para dar un paso más hacia la minorización de la lengua catalana dentro de sus delirios de sustitución lingüística por parte del español. Se trata de dar pasos hasta el punto de volver a prohibir los usos públicos de la lengua propia", ha advertido el STEI.

Así, han asegurado que Prohens, a cambio del apoyo del "partido de extrema derecha", "incumple" los mandatos que le corresponden como el de "trabajar por la normalización progresiva del catalán en todos los ámbitos de la sociedad de las islas".

"Nunca hasta ahora había sido posible acceder al funcionariado docente sin la acreditación lingüística y este es un hecho gravísimo que marcará un antes y un después", han remarcado, a lo que han agregado que el PP será "responsable" de un paso más hacia el "arrinconamiento del catalán a las aulas de las Baleares".

El STEI ha exigido que la lengua catalana "no sea la víctima" del problema de la vivienda y reclama "medidas efectivas, urgentes y estructurales para "resolver esta emergencia para muchos trabajadores de las islas" e incluso han insinuado que se plantearán la posibilidad de "tomar las medidas oportunas ante esta situación inadmisible".