STEI alerta que numerosas trabajadoras 0-3 quedarán sin trabajo por la cesión de los centros del ayuntamiento al Govern

Rueda de prensa del sindicato STEI para presentar la campaña '0-3 Cuidem qui educa' - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha alertado de que numerosas trabajadoras de 'escoletas' municipales de Baleares "se quedarán sin trabajo" si los ayuntamientos ceden los centros a la Conselleria de Educación y Universidades.

Así lo ha advertido el sindicato este jueves en una rueda de prensa para presentar su campaña '0-3 Cuidem qui educa', en la que han apuntado que más del 70 por ciento de los centros son de gestión privada.

Según han explicado, ya hay casos en Mallorca y Eivissa de 'escoletas' de titularidad y gestión municipal que los ayuntamientos cederán a la Conselleria, que asumirá la gestión pero no el personal.

A su entender, la gratuidad de la etapa 0-3 se ha aplicado "sin planificación" y ha conllevado otros problemas, por ejemplo, un aumento de la demanda del servicio de comedor en las 'escoletas'.

En este sentido, han solicitado que el decreto de comedores tenga en cuenta las especificidades de esta etapa, incluyendo ratios "adecuadas" para garantizar la seguridad.

También han advertido de las "desigualdades estructurales" de las condiciones laborales de las trabajadoras y, por ello, han reclamado un convenio colectivo autonómico que uniformice estas condiciones.