STEI califica de "inadmisible" la agresión de un estudiante a un profesor del IES Alcúdia por amonestarle

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha tildado de "inadmisible" la agresión de un estudiante a un profesor del IES Alcúdia por haberle amonestado tres semanas antes.

De acuerdo con el relato del STEI, el alumno se ha dirigido al lugar donde el docente impartía la clase, le ha agredido físicamente y también habría lanzado piedras contra su vehículo.

En una nota de prensa, la organización sindical ha rechazado la agresión y ha reivindicado que "no puede haber ningún espacio para la violencia en el entorno escolar, ni en ningún otro ámbito".

De hecho, en la encuesta reciente que el sindicato hizo entre los docentes de las islas se recogía que un 79,37% del profesorado percibe que habían aumentado las agresiones verbales y físicas por parte del alumnado. Entre mayo del 2025 y enero de 2026, 39 docentes han notificado formalmente agresiones mediante el Protocolo de Notificación de Agresión al Personal Docente de Baleares (Nadib).

El STEI ha asegurado que defenderá "donde haga falta" y pondrá todos los medios para que las aulas sean "espacios de convivencia y de respeto por la diversidad", para que los docentes puedan hacer su trabajo "sin miedo a amenazas y agresiones". "Los docentes quieren educar en un ambiente de respeto, dignidad profesional y seguridad", han resaltado.