El STEI considera insuficiente la subida salarial del 11% para los funcionarios

Archivo - Funcionario delante de un ordenador e-administración electrónica - GOBIERO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha calificado este jueves como insuficiente la subida salarial del 11% acordada para los funcionarios ante una pérdida del poder adquisitivo del 24% en los últimos 15 años.

En un comunicado, la organización sindical ha alertado del deterioro salarial que el personal empleado público sufre desde el año 2010.

"Es una propuesta insuficiente y totalmente alejada de la realidad económica, con un IPC en las Islas por encima de la media estatal", han indicado.

El sindicato ha recordado que mientras el IPC estatal ha crecido un 38,5%, el conjunto del funcionariado solo ha percibido un aumento del 14,5%, muy por debajo del coste de la vida.

"El desfase entre salarios e inflación se ha convertido en una losa para miles de empleados públicos y hace falta que el Gobierno del Estado afronte este problema con responsabilidad, y no con medidas que casi hacen más ligera la situación", han añadido.

La organización sindical ha recordado que otros sectores han experimentado subidas de acuerdo con la evolución económica. Ante este escenario, el sindicato ha pedido un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar "de manera urgente" la pérdida acumulada y que establezca un mecanismo vinculado al IPC.

"Si de verdad se quieren garantizar servicios públicos de calidad, hay que cuidar a aquellos trabajadores que los sostienen y reconocer la deuda salarial acumulada", han concluido.

La organización ha reclamado una respuesta urgente por parte del Ejecutivo central en las próximas semanas y no descarta la convocatoria de movilizaciones.