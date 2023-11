STEI Intersindical abandona la Mesa Sectorial de Educación: "No seremos cómplices de una normativa que segrega aulas"

UGT lamenta la "segregación en toda regla" que implica el acuerdo alcanzado entre PP y Vox



PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

STEI Intersindical ha abandonado la Mesa Sectorial de Educación convocada este lunes en sesión extraordinaria y presidida por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, porque, según han dicho, no serán cómplices "de una normativa que lo que hace es segregar aulas".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios el secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, Lluis Segura, quien ha criticado, además, que el papel de los sindicatos es negociar "y no se ha puesto sobre la mesa ningún documento".

En este punto, ha manifestado que "han dejado claro que era un acuerdo parlamentario entre dos partidos, uno de los cuales tiene el objetivo claro de hacer desaparecer la lengua propia de Baleares y la cultura de las Islas".

Por ello, ha insistido Segura, no serán "cómplices de una normativa que lo que hace es segregar aulas" y que "introduce un conflicto que antes no existía". "Es un acuerdo que no respeta y no mejora la educación; lo que hace es poner en conflicto a la escuela y descohesionar a la sociedad", ha finalizado.

"SEGREGACIÓN EN TODA REGLA"

De su lado, el secretario de Ensenyament de UGT Baleares, Tino Davia, ha lamentado, previamente a la reunión, que no se les haya proporcionado ningún documento con los detalles del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en cuanto a libre elección de lengua antes de la Mesa Sectorial de Educación, a la vez que ha criticado que, bajo su punto de vista, las medidas implican "una segregación en toda regla".

"Venimos con ánimos de expectativa, de ver cómo se desarrolla y cuál es la postura del Govern", ha dicho el representante de UGT en declaraciones a los medios antes de iniciarse la reunión.

Igualmente, Davia ha censurado no contar con ningún documento para venir a la Mesa, recordando que el objetivo de la Sectorial es de negociación, no de información.

Por otro lado, preguntado por una estimación del coste que implicaría la "segregación" educativa, UGT la ha cifrado en 136 millones de euros anuales, criticando que los recursos económicos puedan destinarse a esta cuestión en lugar de a la reducción de ratios o a solucionar el tema de los barracones.

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha presidido este lunes la sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Educación. Además, a las 16.00 horas, presidirá también la sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Educación Concertada.

Cabe recordar que el pasado viernes, PP y Vox alcanzaron un acuerdo para la libre elección de lengua que, entre otras cuestiones, incluye un plan piloto voluntario, a aplicar a partir del próximo curso, para que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza en materias no lingüísticas sin que haya segregación, aunque sí desdoblamientos.

Así, en virtud del acuerdo firmado entre PP y Vox, Baleares implantará a partir del curso que viene la libre elección de lengua "de acuerdo con la normativa vigente en los centros que sea posible".

El mismo día en que se alcanzó el acuerdo, los representantes de entidades educativas y culturales abandonaron el Consolat de Mar sin reunirse, como estaba previsto, con la presidenta del Govern, Marga Prohens, al considerar que el acuerdo se había cerrado sin habérselo trasladado previamente.