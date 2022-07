El subinspector de la Policía Local de Palma niega relación con Cursach: "Jamás he trabajado para este empresario"

El ex jefe de la Policía Local asevera que "jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad"

PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subinspector de la Policia Local de Palma, Bartolomé Capó, ha negado, este lunes durante el juicio por el caso Cursach, alguna relación con el empresario Bartolomé Cursach: "Jamás he trabajado para este empresario".

Después de la declaración del ex jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miguel Mut, quien ha aseverado que "jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad", el subinspector ha respondido a todas las partes presentes en la vista oral.

Ante preguntas del abogado de Cursach, Capó ha rechazado que en sus años de servicio haya trabajado para algún empresario, incluido Cursach. "En absoluto, no tengo ninguna relación con este señor". En similares términos, se ha referido al subdirector del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. "No te tenido ninguna relación, ni siquiera me he tomado un café con ellos. Mi relación ha sido cero".

Después de que tanto Cursach como Sbert hayan rechazado declarar, el ex jefe de Policía Joan Miquel Mut, para quien Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación, ha respondido a las preguntas de su abogado. En detalle, Mut ha negado que conozca el empresario de Calvià y al ex director del Grupo Cursach: "Ahora puedo decir que es conocido porque lo he visto en los pasillos y por las fotos de los medios de comunicación".

El ex jefe de la Policía Local de Palma ha asegurado que "todo" lo expuesto en el escrito de la Fiscalía sobre su actuación es "totalmente falso". "Jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad", ha subrayado, para después añadir: "Me resulta esperpéntico imaginándome reuniéndome con unos policías para pedir que cambiaran un atestado".