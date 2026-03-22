El submarino 'Galerna' hace escala en Palma este domingo

El submarino 'Galerna' en Palma - ARMADA

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El submarino S-71 'Galerna' hará escala en la Base Naval de Porto Pi, entre este domingo y el martes, tras la ejecución de ejercicios de adiestramiento individual y conjunto con otras unidades de la Armada en el Mediterráneo.

Según ha informado la Armada, el submarino 'Galerna' es el primero de su clase, construido en Cartagena por los Astilleros de la Empresa Nacional Bazán y entregado a la Armada el 21 de enero de 1983.

Cuenta con más de cuarenta años de servicio a España, en los que además ha participado en misiones internacionales bajo el mando de la UE y la OTAN.

Uno de los ejercicios realizados ha sido el minado simulado, que tiene como objetivo impedir el hipotético paso de buques enemigos, protegiendo accesos propios y controlando las rutas de navegación.

Desde la Armada han apuntado que los submarinos son el arma idónea para llevar a cabo este tipo de operaciones. La discreción y versatilidad en el tipo de misiones que pueden desempeñar, otorgan al submarino un poder de disuasión del que ninguna otra unidad dispone.

El 'Galerna', con base en el Arsenal de Cartagena, cuenta con 68 metros de eslora y 6'8 metros de manga. Puede ir a una velocidad máxima de 12 nudos en superficie y de 20'5 nudos en inmersión. Además, tiene una autonomía de víveres para 45 días.

Asimismo, en el submarino navegan un total de 70 hombres y mujeres, de los cuales 13 son oficiales, 23 suboficiales y 34 marinería.

Entre sus misiones destaca la protección avanzada de una fuerza naval contra amenaza de superficie y/o submarina, patrullas de obtención de inteligencia, patrullas de reconocimiento y alerta temprana, infiltración encubierta de equipos de operaciones especiales, minado y otras tareas relacionadas con la negación del uso del mar o la defensa de los espacios de soberanía e interés nacional.