Una subvención de 30.000 euros del Govern permite iniciar la digitalización del DCVB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha concedido una subvención de 30.000 euros a la Institución Francesc de Borja Moll (IFBM), que ha permitido el impulso al proyecto de digitalización del Diccionari-català-valencià-balear (DCVB).

El proyecto consiste en el nuevo marcaje y la nueva digitalización de las entradas o lemas del DCVB, su inclusión en una plataforma informática, su almacenamiento en servidores propios y la facilitación del acceso público y gratuito a su contenido con búsqueda avanzada.

Con esta iniciativa, que recibe el apoyo directo de 30.000 euro por parte del Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), se han introducido mejoras técnicas y funcionales que harán más completa y atractiva la consulta de este diccionario de referencia en nuestro territorio, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El servicio final que se podrá ofrecer al usuario con la nueva digitalización del DCVB será el acceso gratuito en línea a los contenidos del DCVB mediante una búsqueda avanzada, posible gracias al nuevo marcaje, base y finalizado de este proyecto.

A la vez, las entradas se podrán relacionar digitalmente con los registros correspondientes de las fuentes del diccionario en una aplicación de consultas.

El interés del proyecto es cultural, lingüístico e histórico, dado que el proyecto busca generar más flujos de consultas en la versión digital, que es la versión universal de los tiempos actuales para los diccionarios de todas las lenguas del mundo.

Reforzar el acceso a los datos de la obra de Alcover-Moll y completarla con información histórica ofrecerá a los usuarios una información que hasta ahora no era accesible, hecho que solo puede enriquecer la sociedad, así como facilitar una mejor herramienta de trabajo a investigadores y docentes, favoreciendo la conservación y difusión del legado filológico de Francesc de B. Moll y Antoni M. Alcover, figuras clave en la cultura de Baleares.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha manifestado que "una vez más, el Govern, a través del IEB, muestra su compromiso con las entidades culturales de referencia dentro del territorio, apoyando a proyectos que ponen en valor la normalización y el fomento del uso de la lengua catalana y la proyección exterior del sector audiovisual de Baleares, como es el DCVB.

La Institución Francesc de Borja Moll, creada en 2015 y con sede en Palma, trabaja para promover el conocimiento y la obra de la figura del filólogo menorquín, Francesc de Borja Moll, salvaguardar el patrimonio editorial y continuar la tarea científica y didáctica del lingüista de Menorca, así como asegurar la continuidad de la tarea de la Editorial Moll.

Entre las diferentes líneas de actuación para poder cumplir sus objetivos, la institución se dedica a perpetuar la obra del DCVB, un legado iniciado por Mossèn Antoni Maria Alcover y culminado por Francesc de Borja Moll, ahora hace más de 60 años, y cuenta como titular de los derechos de explotación de la obra desde 2016.