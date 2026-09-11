Aumentan a siete los robos atribuidos a dos detenidos que actuaron en un recinto de ocio de la Indioteria

Prisión para dos detenidos por robar cadenas de oro mediante tirones en un evento en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha imputado un total de siete robos a dos hombres detenidos y encarcelados por, presuntamente, haber sustraído cadenas de oro y otras pertenencias a distintas personas que acudieron a un recinto de ocio de la Indioteria.

Cabe señalar que los dos hombres fueron arrestados el sábado, día en que se celebraba un evento, por tres robos de cadenas de oro cometidos en el mismo lugar y por los que la autoridad judicial decretó prisión provisional para los mismos.

El cuerpo policial ha informado que ese día se produjeron más de una decena de denuncias por la sustracción de cadenas de oro. Por tal motivo, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste prosiguió con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Los agentes recabaron todas las denuncias y tomaron declaraciones a los perjudicados y testigos, para lo que realizaron diversas gestiones. Fruto de las pesquisas policiales, los agentes han podido demostrar cuatro robos con violencia más, que habrían cometido los dos hombres.

En vista de ello, los agentes excarcelaron a los dos hombres para volverlos a detener por los nuevos cargos, por lo que sumados a los tres robos anteriores, finalmente se les acusa de siete posibles robos con violencia. Una vez finalizados los trámites, los dos detenidos fueron reingresados en el centro penitenciario.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo en una zona de ocio en el barrio de la Indioteria para la prevención tanto del tráfico de drogas, como ante posibles robos con violencia y hurtos que pudieran cometerse dada la gran afluencia de personas.

Los policías observaron un gran tumulto en una zona del recinto y, una vez en el lugar, vieron a dos hombres forcejeando en el suelo por lo que intercedieron entre ambos. Uno de los hombres se identificó como agente de la Policía Nacional que se encontraba disfrutando del evento.

El agente informó que había sido testigo de cómo el hombre con el que forcejaba había sustraído una cadena de oro a un joven. El agente, al observar el robo e intentar retener al presunto autor, vio como este entregó la joya a otro hombre que iba acompañado por una mujer, que se guardó la joya debajo de un gorro que portaba.

Ambos habían abandonando el lugar al iniciarse el forcejeo hasta la llegada de los policías. Una vez que el presunto autor fue retenido por los agentes, el policía nacional fuera de servicio aportó las características del otro presunto autor y de la mujer que iba con él.

Otros agentes fueron requeridos por un joven que informó que mientras se encontraba disfrutando del evento notó un fuerte tirón de la cadena de oro que portaba en el cuello. La víctima observó a un hombre alejándose con la joya aprovechando el tumulto, si bien pudo ser interceptado por otras personas antes de abandonar el lugar.

Uno de los jóvenes victima de los robos mostró unas grabaciones en las que se veía el momento en el que sufrió el robo, pudiendo identificar plenamente a ambos presuntos autores, uno de origen italiano y el otro colombiano.

Los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia. Posteriormente, los investigadores localizaron a un tercer joven que denunció el robo de una cadena de oro en el interior del recinto, confirmados los hechos se procedió a la imputación de este nuevo delito a los dos presuntos autores.

Finalmente, los supuestos autores fueron presentados ante la autoridad judicial por tres robos con violencia donde se ordenó el ingreso en prisión de ambos. La investigación sigue a abierta no se descartan nuevas detenciones.