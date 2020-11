El SUP se personará como acusación particular en la causa por una agresión a tres policías en Son Banya

El portavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, junto al letrado Eduardo Luna.

El portavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, junto al letrado Eduardo Luna. - SUP

PALMA DE MALLORCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado públicamente este domingo que se personará como acusación particular en la causa contra los presuntos agresores de tres policías en el poblado de Son Banya (Palma) porque "agredir a policías nacionales no puede salir gratis".

Según ha informado el SUP este domingo a través de un comunicado, se ha llegado a un acuerdo con el bufete Luna & Garau para personarse como acusación particular en la causa y defender los intereses de los tres agentes implicados.

El sindicato ha recordado que los hechos se remontan al pasado 15 de noviembre, cuando, ha denunciado, tres policías nacionales fueron agredidos por casi un centenar de personas en Son Banya, mientras realizaban labores propias de su función. Los funcionarios policiales sufren lesiones y secuelas.

Respecto a los presuntos agresores de estos tres policías en el poblado de Son Banya, el SUP ha rememorado que huyeron del lugar tras lo ocurrido, no pudiendo ser localizados ni detenidos en ese mismo instante.

Si bien, ha apuntado, durante esta semana y gracias al trabajo de la policía judicial se han ido entregando muchos de ellos. En este sentido, ha querido, además, agradecer a la asociación 'Gaocaló' su mediación en lo ocurrido.

Frente a estos hechos, ha ofrecido a los policías afectados su asesoría jurídica para que tomen las acciones judiciales que estimen oportunas.

Con todo, el SUP ha lamentado que no es la primera vez que suceden hechos similares en el citado poblado aunque esperan que sea la última.