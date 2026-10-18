Suspenden las clases en Formentera, Eivissa y Mallorca este lunes por la dana Adam

Archivo - Aula del CEIP Camilo José Cela de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes, por la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones derivado por la dana Adam.

El Ejecutivo ha adoptado esta decisión de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias, según ha informado el Govern en su cuenta de la red social X.

De esta manera, se ha pedido a las familias y la comunidad educativa que sigan las comunicaciones de los centros y la información emitida por el Govern en los canales oficiales.