Suspendidos los cuatro desahucios previstos en Mallorca para este jueves

Archivo - Una protesta de Stop Desnonaments. - STOP DESAHUCIOS - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stop Desahucios Mallorca ha confirmado que los cuatro desahucios previstos para este jueves en Palma y Marratxí han quedado suspendidos.

La entidad había hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para frenar estos lanzamientos debido a la "máxima urgencia" de los casos, según han explicado.

Dos de estos desalojos afectaban a las infraviviendas de los sótanos de la avenida de Joan Miró en Palma. En una de estas viviendas reside una persona mayor que se está recuperando de una grave enfermedad. La otra está ocupada por una familia que está inmersa en el proceso de regularización extraordinaria y en la que además hay dos menores de edad.

Este miércoles, la entidad ha alegado a la reciente resolución judicial que paralizó un desahucio en aplicación de la ley de vivienda y se ha presentado un nuevo escrito para exigir a los tribunales la suspensión inminente de estos lanzamientos, en virtud de la misma normativa.

Otro de los desahucios estaba instado por el Ibavi en el barrio Nou Llevant y afecta al hijo de una arrendataria que falleció y a más familiares en los que hay menores de edad.

Así, han apuntado que tras el fallecimiento de la arrendataria, el Ibavi habría negado la subrogación a la familia, lo que le habría dejado "sin alternativa" habitacional. La familia habría ganado un primer juicio frente al Ibavi pero perdió el segundo al "negar conocer al hijo de la arrendataria", que habría aportado su nómina para pagar el alquiler "durante años de cuidados a su madre".

Debido a la ausencia de procuradora desde noviembre, los inquilinos han estado sin representación desde entonces y no han podido pedir la suspensión por el Real Decreto antidesahucios de la pandemia, ni por la ley estatal de vivienda. En cualquier caso, han acusado al Ibavi de "causar el problema" por la negativa a subrogar en el contrato.

El último de estos lanzamientos estaba previsto en Marratxí y afectaba a una madre víctima de violencia de género y a sus hijos menores, después de una ejecución hipotecaria con un banco que le hizo un contrato de alquiler y "ahora quiere desahuciarla por finalización de contrato".