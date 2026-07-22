El Teatre Principal de Palma cierra la temporada superando los 61.000 espectadores

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta Antònia Roca en una imagen de archivo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma ha cerrado la temporada 2025-2026 con 61.494 espectadores, la cifra más alta de los últimos años y un aumento de cerca del 2% respecto a la temporada anterior, cuando registró 60.363 asistentes.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, durante esta temporada, el Teatre Principal ha programado 122 espectáculos y actos, con un total de 174 representaciones, a las que se suman nueve funciones matinales y cuatro ensayos generales abiertos. Los datos incluyen propuestas de teatro, danza, ópera, música, cine, espectáculos familiares y actividades institucionales, así como los cinco espectáculos desarrollados fuera de la sede dentro del programa de compromiso social.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que estos datos confirman que el modelo por el que han apostado "da resultados: un Teatre Principal gestionado con criterios profesionales, con una programación independiente, diversa y de calidad, pensada para llegar a todos los públicos".

Según ha añadido, superar la cifra de espectadores es "la mejor demostración de que este proyecto funciona". "Continuaremos trabajando para que el Principal siga siendo un referente cultural de Mallorca, con una oferta artística de excelencia y cada vez más abierta y accesible para toda la ciudadanía", ha declarado.

El Consell ha destacado también la consolidación de la ocupación media del 70% entre los meses de septiembre de 2025 y julio de 2026, un indicador que refleja la buena respuesta del público a una programación que ha incrementado la asistencia en todos los géneros escénicos.

El espectáculo más visto de la temporada ha sido la ópera Tosca, de Giacomo Puccini, que inauguró la 40ª Temporada de Ópera y reunió a 2.865 espectadores, seguida de cerca por Rigoletto. En el ámbito teatral, la producción propia L'enemic, de Henrik Ibsen y dirigida por José Martret, ha sido la obra más seguida con 1.733 espectadores.

La temporada también ha estado marcada por espectáculos que han agotado localidades, como Tosca, Gegant, Cyrano, La corte de Faraón, Memorias de Adriano o Rigoletto, así como por la primera representación de una ópera de Richard Wagner en el Principal, Der fliegende Holländer (El holandés errante), que obtuvo una acogida excelente tanto del público como de la crítica.

Además de los resultados artísticos, el teatro ha reforzado su vertiente educativa y de servicio público. Las funciones matinales, las tutorías teatrales y las visitas guiadas y teatralizadas han registrado un gran crecimiento, con 1.626 participantes, entre los que destacan alumnos de centros educativos de primaria y secundaria, así como familias y público general.

El programa de compromiso social ha seguido acercando las artes escénicas a nuevos públicos, con actuaciones de zarzuela en las residencias de personas mayores del IMAS y representaciones gratuitas en el patio de las Dones de la Misericòrdia dentro del ciclo Principal a la Fresca.

Paralelamente, el Teatre Principal ha reforzado durante esta temporada su compromiso con la accesibilidad cultural, ampliando las funciones accesibles e incorporando mejoras para que las personas con discapacidad auditiva, visual o funcional puedan disfrutar de la programación en igualdad de condiciones.

Asimismo, el programa Principal en Xarxa y las giras de las producciones propias han permitido que diferentes municipios de Baleares disfrutaran de 13 espectáculos en 22 funciones, llevando producciones como Gegant, La corona d'espines, El malalt imaginari, L'enemic o la ópera La voix humaine a teatros como el de Manacor, el Born de Ciutadella o el Principal d'Inca, entre otros.

Según ha defendido el Consell, estas cifras consolidan las líneas estratégicas impulsadas por la dirección del Teatre, centradas en ampliar y diversificar la programación, optimizar los recursos y reforzar la vinculación de la institución con toda la ciudadanía de Mallorca.

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha agradecido la confianza del público y la implicación de todas las personas que han hecho posible esta temporada. "Estas cifras son el resultado de un esfuerzo colectivo", ha señalado antes de añadir que el apoyo conseguir les anima a seguir trabajando con la misma ilusión para ofrecer una programación de máxima calidad "y para que el Teatre Principal continúe siendo la casa de las artes escénicas y un referente cultural para todos los mallorquines".