El techo de gasto llega el próximo martes al pleno sin apoyos asegurados

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El techo de gasto se debatirá y votará en el pleno del próximo martes, sin que el Govern tenga de momento los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Se trata de uno de los puntos del orden del día del pleno del martes 2 de diciembre, según se ha aprobado en la Junta de Portavoces de este miércoles.

Asimismo, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, deberá comparecer en la sesión plenaria para dar explicaciones sobre las negociaciones de la ley de obtención del suelo.

La comparecencia la solicitó el PSIB a raíz de las declaraciones de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien dijo que a las reuniones privadas con el Govern sobre la construcción en áreas de transición "se deberá ir con grabadoras".

Por otro lado, Vox ha pedido a la Delegación del Gobierno en Baleares que haga pública la nacionalidad de los detenidos, especialmente en aquellos relacionados con delitos violentos y agresiones sexuales.

Según ha expuesto el portavoz adjunto de los de Santiago Abascal, Sergio Rodríguez, su grupo preguntará por esta cuestión a la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, si el Ejecutivo autonómico va a instar a la Delegación del Gobierno a publicar estos datos.

MÉS CARGA CONTRA EL GOVERN

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cargado contra la actitud de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en las sesiones de control al Ejecutivo, al considerar que "hace oposición de la oposición" y que "no defiende ninguna de sus políticas".

En la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, Apesteguia ha considerado que Prohens "simplemente ataca" en sus respuestas a los grupos y que el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) "está vacío de políticas".

En contraposición, ha dicho, MÉS per Mallorca está centrado en los problemas de la gente como la movilidad, un tema por el que volverán a preguntar en el próximo pleno, junto con la conciliación y las políticas para fomentar el uso social del catalán.

Sobre este último tema, según el ecosoberanista, todas las políticas del Govern "atacan la normalización lingüística". "¿Prohens que dice defender el bilingüismo coordinal, qué ha hecho en favor del catalán?", se ha preguntado, para concluir que la presidenta "es una versión disimulada del expresidente José Ramón Bauzá".

De su lado, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a PP y PSIB de favorecer intereses particulares con la tramitación exprés de la proposición de ley ara la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC), de carácter privado e impulsada por Adema.

Según ha denunciado, este martes se tomó en consideración la iniciativa, que fue registrada el pasado miércoles. "Cinco días para los amigos", ha reprochado.

También ha cargado duramente contra los socialistas por permitir la introducción del debate de la ley en el pleno lo que muestra, a su parecer, una actitud "lamentable".