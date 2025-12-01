El techo de gasto llegará este martes al Parlament pendiente de un acuerdo de última hora para no decaer

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá este martes el techo de gasto de 2026, paso previo obligatorio para la elaboración y aprobación de los presupuestos, pendiente de un posible acuerdo de última hora entre el PP y Vox para evitar que decaiga.

Vox ha confirmado este lunes que se mantiene en el no y el PP ha reconocido que, aunque no descarta realizar un último acercamiento, da por perdida la votación "salvo sorpresa de última hora".

De hecho, según han señalado fuentes de Vox, su portavoz, Manuela Cañadas, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, se han reunido este mediodía para tratar de salvar la medida. Por el momento, no obstante, no ha habido avances.

"Con el PP nunca se sabe, pero nosotros ahora mismo podemos decir que a esta hora estamos en el no", ha dicho Cañadas en la rueda de prensa previa al pleno. "En estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar el techo de gasto salvo sorpresa de última hora, que a veces la hay", ha replicado el portavoz del PP, Sebastià Sagreras.

El propio Costa, responsable de las negociaciones, ya reconoció el pasado viernes que era "relativamente probable" que el techo de gasto no fuera convalidado por la Cámara autonómica y que hubiera que prorrogar los presupuestos de este 2025.

Preguntada por esta posibilidad, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho este lunes sentirse "tranquila" y ha defendido que su equipo ha hecho su trabajo y ha negociado solo en clave autonómica.

A la espera de ese posible pacto de última hora entre el PP y Vox, la izquierda, incluido el PSIB, que ha estado algunas semanas negociando con el Ejecutivo un eventual apoyo, han anunciado que votarán en contra. Tanto los socialistas como MÉS per Mallorca han considerado que el Govern nunca ha tenido intención real de sacar adelante la medida.

El techo de gasto para 2026, aprobado el pasado 17 de octubre por el Consell de Govern y registrado en el Parlament semanas después, se ha fijado en 6.924,4 millones de euros, lo que supone un aumento de 361,5 millones (+5,5%) respecto a la cifra aprobada para el presente ejercicio.

MATEO Y LA POLÉMICA DE LA "GRABADORA"

La aprobación del techo de gasto será uno de los últimos puntos del orden del día de un pleno que arrancará a las 09.00 horas y que tendrá entre sus platos fuertes la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

El conseller, a petición de el PSIB y Més per Menorca, deberá dar explicaciones a cerca de sus políticas de vivienda y todo aquello que se acordó en las reuniones privadas entre el PP y Vox a las que se refirió Cañadas hace unas semanas.

En concreto, la representante de los de Santiago Abascal dijo en el pleno del pasado 18 de noviembre que "habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia" de lo pactado.

Un día después aseguró que se refería a un acuerdo al que llegaron con los 'populares' durante la negociación para la tramitación del proyecto de ley de proyectos residenciales estratégicos para que al menos en los ayuntamientos gobernados por el PP se habilitaran las áreas de transición --es decir, suelo rústico-- para construir viviendas. Algo que, lamentó, no se está cumpliendo.

Tanto el PSIB como MÉS per Mallorca han considerado que el anuncio de la construcción de más de 1.000 viviendas públicas realizado por Prohens este lunes responde a una intención de tapar sus "fracasos" en esta materia antes de la comparecencia de Mateo.

Durante el pleno, además, los socialistas interpelarán al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, sobre la gestión del impuesto de turismo sostenible (ITS) y los ecosoberanistas defenderán una moción para reclamar la ampliación de la red ferroviaria hacia el Ponent de Mallorca.

A la segunda se ha referido este lunes el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien ha reclamado la inclusión de ese proyecto ferroviario en el plan director sectorial de movilidad. "No hablamos de la financiación para sacarlo adelante, sino de su inclusión", ha matizado.

Apesteguia ha recordado que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Andratx y ha esperado que pueda recibir el mismo apoyo en la Cámara autonómica. "Algo tenemos que hacer ante los atascos diarios en la carretera de Calvià y Andratx. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado", ha sentenciado.

La moción también incluye la reprobación al Govern por su "incumplimiento" del mandato del Parlament. Además de algunas medidas relacionadas con la movilidad que su grupo ha sacado adelante y después no han sido puestas en marcha, Apesteguia ha puesto como ejemplo el decreto de comedores escolares que se está redactando.

Este, ha aseverado el ecosobernista, no contempla el compromiso adquirido por el Govern a raíz de una iniciativa parlamentaria de hace más de un año que reclamaba que esta normativa tuviera en cuenta las especificidades de la etapa educativa 0-3.

A estas cuestiones se le sumará, al final, el desempate de varios puntos de dos proposiciones no de ley (PNL) impulsadas por el PSIB y relativas a la dotación de recursos para las aulas UEECO y a medidas para hacer frente al consumo de ketamina entre los jóvenes.

LA SESIÓN DE CONTROL

La primera parte de la sesión plenaria, como es costumbre, vendrá marcada por la sesión de control a los miembros del Govern, quienes se someterán a las preguntas de los diputados acerca de temas como el traslado de basuras de Ibiza a Mallorca, las políticas para fomentar el uso social del catalán, la conciliación o los datos de delincuencia por nacionalidad.

Entre las cuestiones que deberá responder el Ejecutivo se colarán varios asuntos de actualidad, como la querella presentada por prevaricación y tráfico de influencias presentada por un conductor funcionario de carrera contra el jefe de Gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, en relación a la supuesta contratación irregular de un chófer de la presidenta.

Así, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, deberá explicar si considera que practicar el "enchufismo" es compatible con los principios elementales de la función pública.

Mateo, por su parte, deberá opinar acerca de la posibilidad de reducir o suprimir la vivienda protegida en los nuevos crecimientos urbanísticos, algo que prevé la modificación de la ley de capitalidad aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de Palma.

También se hablará sobre violencia machista, pocos días después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de la agresión sufrida por una mujer en Costitx a manos de su expareja.

Cañadas ha aprovechado este último suceso --el cual ha condenado-- para vincularlo con la pregunta que le realizará a la presidenta autonómica acerca de si el IbDona está trazando un perfil de los agresores machistas.

La de Vox, en su rueda de prensa de este lunes, ha reclamado al Govern que elabore "de una vez por todas" un perfil detallado de estos agresores para dejar de "ocultar la realidad".

"Necesitamos saber quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus antecedentes. No se puede combatir lo que se niega a reconocer", ha sostenido.

Antes de que inicie el pleno, a las 08.45 horas, se procederá a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Cooperativas en la Sala del Senado del Parlament.